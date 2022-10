Menthobi Karyatama Raya Bidik Kenaikan Pendapatan 10%

Jakarta, Beritasatu.com - Calon emiten kebun sawit yakni PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) targetkan pendapatan Rp 565 miliar hingga akhir tahun 2022. Target itu lebih tinggi 10% dari pendapatan akhir tahun 2021 lalu yakni Rp 512 miliar.

Direktur Keuangan Menthobi Karyatama Raya, Wawan Sulistyawan menjelaskan, target tersebut ditetapkan dengan asumsi harga Crude Palm Oil (CPO) yang sekarang dan dirata-ratakan. Namun, apabila harga CPO tetap baik maka perseroan mampu membukukan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan.

“Sedangkan untuk laba bersih kami targetkan sebesar 20% dari revenue tersebut, yang paling penting yakni Earning Before Interest, Tax and Depreciation (EBITDA) estimasinya Rp 162 miliar,” jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (21/10/2022).

Ia menambahkan, perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen untuk tahun buku 2023, dengan estimasi Rp 8 per saham hingga Rp 10 per saham. “Dengan harga saat kami IPO di Rp 100 sampai dengan Rp 150 per saham, jumlah dividen tersebut sudah bagus,” ujarnya.

Direktur Utama Menthobi Karyatama Raya, Harry M Nadir mengatakan, peningkatan pendapatan MKTR kedepan akan ditopang oleh pertumbuhan produksi yang didukung oleh profil tanaman yang masih muda yang dimiliki perusahaan.

Kemudian, luas lahan yang belum tertanam akan turut mendukung penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa yang akan datang.

“Dengan tim manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dibidang ini, MKTR berkomitmen untuk membangun agrobisnis dengan inovasi best practice agronomi yang berkelanjutan serta ramah lingkungan untuk menghasilkan nilai tambah optimal kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Harry.

