Bursa AS Catat Minggu Terbaik Sejak Juni, Dow Naik 700 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Jumat (21/10/2022) menutup minggu yang bergejolak meski beberapa laporan pendapatan perusahaan yang mengecewakan. Bursa AS juga meraih minggu terbaik sejak Juni 2022.

Dow Jones Industrial Average naik 748,97 poin, atau 2,47%, menjadi 31.082,56, S&P 500 naik 2,37% menjadi 3.752,75 dan Nasdaq Composite naik 2,31% menjadi 10.859,72.

Pergerakan Wall Street Jumat memperpanjang kenaikan minggu ini. S&P 500 dan Dow masing-masing naik 4,7% dan 4,9%, sedangkan Nasdaq naik 5,2%. Itu adalah minggu terbaik sejak Juni untuk ketiga indeks utama di bursa AS.

Kenaikan terjadi meskipun imbal hasil obligasi atau Treasury 10-tahun melonjak ke level tertinggi sejak 2008 dan laporan pendapatan perusahaan yang beragam.

“Pada akhir pekan lalu pasar sedikit oversold secara teknis, ketika keadaan menjadi cukup negatif, itu menjadi semacam indikator untuk pemantulan (rebound),” kata Direktur Pelaksana Perdagangan dan Derivatif Schwab Center for Financial Research, Randy Frederick.

Saham bank menjadi titik terang pada Jumat. Goldman Sachs naik 4,6% dan JPMorgan Chase menguat 5,3%.

Komponen Dow Jones American Express dan Verizon masing-masing turun sekitar 1,6% dan 4,5%, setelah hasil laporan kuartalan yang mengecewakan.

BACA JUGA

Bak Roller Coaster, Bursa AS Sempat Ambles Lalu Meroket

Di bidang teknologi, perusahaan media sosial Snap turun 28% setelah melaporkan pendapatan kuartalan sebesar US$ 1,13 miliar, di bawah ekspektasi.

Imbal hasil Treasury turun dari level tertingginya pada Jumat pagi setelah laporan Wall Street Journal menyebut beberapa pejabat Fed khawatir pengetatan yang berlebihan dengan kenaikan suku bunga. Laporan itu juga memberi sentimen positif bagi bursa AS.

Kenaikan suku bunga agresif bank sentral telah menjadi faktor utama saham jatuh (bearish) tahun ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC