Harga Minyak Bertambah karena Harapan Permintaan Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat (21/10/2022) karena harapan kuatnya permintaan minyak dari Tiongkok dan melemahnya dolar AS. Hal ini mengkompensasi kekhawatiran penurunan ekonomi global dan dampak kenaikan suku bunga akibat penggunaan bahan bakar.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Naik Dipicu Penurunan Stok Minyak AS

Harga minyak mentah Brent ditutup naik 1,21% pada US$ 93,50 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 54 sen menjadi US$ 85,05.

Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker pada Kamis mengatakan untuk melawan inflasi, Federal Reserve AS (The Fed) berusaha memperlambat ekonomi dan akan terus menaikkan target suku bunga jangka pendek. Hal ini berdampak pada penurunan harga minyak.

Namun minyak mentah mendapatkan dukungan menyusul larangan Uni Eropa pada minyak Rusia serta pengurangan produksi 2 juta barel per hari yang disepakati Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia (OPEC+).

"Para trader mencari posisi menjelang akhir pekan setelah berakhirnya kontrak WTI November meningkatkan volatilitas," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger di New York.

Minyak Brent, yang mendekati level tertinggi sepanjang masa di US$ 147 pada bulan Maret, mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,8%. Sementara minyak mentah AS mencatat pelemahan 1,5%.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Merosot karena AS dan Tiongkok

Mengenai pemotongan OPEC+, yang dikritik Amerika Serikat, Menteri Energi Arab Saudi mengatakan OPEC+ melakukan pekerjaan tepat untuk memastikan pasar minyak stabil dan berkelanjutan.

Minyak naik pada Kamis (20/10/2022) setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan memotong karantina bagi pengunjung menjadi 7 hari dari 10 hari.

Tiongkok, importir minyak mentah terbesar di dunia, telah menerapkan pembatasan ketat Covid-19 tahun ini, membebani aktivitas bisnis dan ekonomi serta mengurangi permintaan bahan bakar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC