Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar dan Bunga The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada perdagangan Jumat (21/10/2022) karena pelemahan dolar di tengah potensi perdebatan di antara pejabat Federal Reserve AS (the Fed) tentang kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik 1,64% pada US$ 1.654,41 dan harga emas berjangka AS ditutup menguat 1,2% menjadi US$ 1.656,3.

Wall Street Journal melaporkan bahwa sejumlah pejabat Fed sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga 0,75 poin persentase pada pertemuan November. Sementara beberapa pejabat lain mulai mengisyaratkan memperlambat kenaikan bunga.

"Artikel Wall Street Journal menyebutkan kenaikan suku bunga sedang dipertimbangkan para pelaku (pasar)," kata analis komoditas TD Securities, Daniel Ghali.

Presiden Bank Federal Reserve San Francisco Mary Daly pada Jumat mengatakan bank sentral harus menghindari kebijakan yang membuat ekonomi AS turun dengan pengetatan yang berlebihan. Dia menambahkan bahwa Fed mendekati titik yang mengharuskan memperlambat kenaikan suku bunga.

Harga emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak menghasilkan bunga.

Emas naik sekitar 0,6% untuk minggu ini, setelah rebound dari level terendah sejak akhir September.

"Dengan emas mencapai titik terendah, orang-orang datang dan mulai membeli," kata Kepala Trader di US. Global Investors, Michael Matousek.

Indeks dolar turun 0,6%, membuat emas lebih murah bagi investor luar negeri.

Sementara permintaan emas di India meningkat minggu ini karena beberapa konsumen melakukan pembelian.

Di tempat lain, harga perak di pasar spot naik 2,7% menjadi US$ 19,16 per ons, platinum naik 1,9% menjadi US$ 931,00, dan paladium turun 2,1% menjadi US$ 2.014,86.

Sumber: CNBC