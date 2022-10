Galau, Mau Pilih iPhone 14 yang Mana? Intip Perbedaannya!

Jakarta, Beritasatu.com - Seri terbaru iPhone, yakni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max segera tiba di Indonesia. iBox Indonesia dan Digimap juga mulai membuka preorder untuk lini iPhone 14 mulai 28 Oktober 2022. Sementara produk disebut akan tersedia mulai 4 November 2022.

Bila Anda masih bingung menentukan pilihan, ini perbedaan spesifikasinya:

iPhone 14

Tidak adanya model "mini" di seri iPhone 14 membuat iPhone 14 jadi model dengan spesifikasi "paling rendah" dibandingkan yang lain. Namun, sebagai generasi terbaru dari iPhone, model ini tetap saja menghadirkan fitur-fitur kelas atas.

iPhone 14 masih tampil dengan notch atau poni pada bagian atas layar, yang menjadi tempat untuk kamera selfie dengan sensor 12 MP dan bukaan f/1.9, serta fokus otomatis. Sementara di bagian belakang, terpasang dua kamera 12 MP dengan lensa wide dan ultrawide.

Layar iPhore 14 sudah dibekali panel Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inci yang telah didukung oleh fitur HDR10 serta Dolby Vision. Anda juga tidak perlu khawatir layar ponsel akan tergores, karena layarnya sudah dilindungi oleh ceramic shield glass. Pelindung ini diklaim lebih tangguh dari kaca ponsel pintar mana pun.

Untuk dapur pacu, iPhone 14 masih ditenagai oleh prosesor Apple A15 bionic, dengan GPU 5-core. Baterainya juga bisa diandalkan, karena bisa dipakai untuk memutar video hingga 20 jam.

Daftar harga iPhone 14:

iPhone 14 kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga Rp 15.999.000

iPhone 14 kapasitas 256 GB dibanderol dengan harga Rp 18.999.000

iPhone 14 kapasitas 512 GB dibanderol dengan harga Rp 22.999.000

iPhone 14 Plus

Phone 14 Plus mengusung panel yang sama dengan iPhone 14, namun layarnya lebih lebar, yakni berukuran 6,7 inci. Untuk fitur-fitur lainnya seperti kamera dan chipset tidak ada perbedaan. Hanya saja, daya tahan iPhone 14 plus diklaim lebih tahan lama, dan bisa memutar video hingga 26 jam. Sementara iPhone 14 hanya sampai 20 jam.

Dftar harga iPhone 14 Plus:

iPhone 14 Plus kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga Rp 17.999.000

iPhone 14 Plus kapasitas 256 GB dibanderol dengan harga Rp 20.999.000

iPhone 14 Plus kapasitas 512 GB dibanderol dengan harga Rp 24.999.000

iPhone 14 Pro

Seperti namanya, fitur yang dihadirkan iPhone 14 Pro tentunya lebih pro dibanding dua seri iPhone 14 lainnya. Hadir dengan desain baru, iPhone 14 Pro tidak ada lagi memiliki "poni" di bagian atas, tetapi diganti dengan lubang kamera alias punch hole di tengah atasnya yang disebut dynamic island. iPhone 14 Pro menggunakan layar super retina XDR, teknologi ProMotion, dan layar yang selalu aktif dengan ukuran 6,1 inci.

iPhone 14 Pro punya kamera utama dengan resolusi 48 MP dengan sensor quad-pixel canggih. Kemudian juga dipasangkan kamera telephoto 12 MP, ultrawide 12 MP, dan ToF 3D LiDAR untuk keperluan foto bokeh. Sementara kamera selfie-nya, punya resolusi 12 MP dengan autofocus.

Dapur pacunya juga lebih mumpuni, berkat chip A16 Bionic yang diklaim sebagai chipset paling kencang untuk smartphone saat ini. Daya tahan baterainya pun bisa diandalkan, karena bisa dipakai untuk memutar video selama 23 jam.

Daftar harga iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga Rp 19.999.000

iPhone 14 Pro kapasitas 256 GB dibanderol dengan harga Rp 22.999.000

iPhone 14 Pro kapasitas 512 GB dibanderol dengan harga Rp 26.999.000

iPhone 14 Pro kapasitas 1 TB dibanderol dengan harga Rp 30.999.000.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max juga mengusung panel yang sama dengan iPhone 14, namun layarnya lebih lebar, yakni berukuran 6,7 inci. Perbedaan lainnya ada pada daya tahan baterai yang diklaim bisa tahan hingga 29 jam untuk dipakai menonton video.

Daftar harga iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga Rp 21.999.000

iPhone 14 Pro Max kapasitas 256 GB dibanderol dengan harga Rp 24.999.000

iPhone 14 Pro Max kapasitas 512 GB dibanderol dengan harga Rp 28.999.000

iPhone 14 Pro Max kapasitas 1 TB dibanderol dengan harga Rp 32.999.000

