ByteDance Bantah Gunakan TikTok untuk Mata-matai Warga AS

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi video milik Tiongkok TikTok membantah laporan Forbes bahwa mereka menggunakan aplikasi mereka untuk melacak individu AS tertentu.

Pada hari Kamis, Forbes menerbitkan sebuah artikel yang menuduh TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance, berencana menggunakan aplikasinya “untuk memantau lokasi pribadi beberapa warga Amerika tertentu”. Tuduhan lainnya termasuk:

TikTok membalas artikel itu dalam serangkaian tweet yang mengklaim bahwa artikel itu tidak memiliki “integritas jurnalistik.”

1/ @Forbes' reporting about TikTok continues to lack both rigor and journalistic integrity. https://t.co/HYF16KezqS