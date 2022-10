Elon Musk: Resesi Global Dapat Berlangsung hingga 2024

California, Beritasatu.com - Pendiri dan CEO Tesla, Elon Musk, memperkirakan perlambatan ekonomi global dapat berlangsung 1,5 tahun lagi.

Demikian disampaikan Musk di Twitter Jumat pagi waktu setempat (21/10/2022). Orang terkaya di dunia itu mengatakan resesi dapat berlanjut "sampai musim semi '24."

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas tweet dari Shibetoshi Nakamoto, nickname online co-creator Dogecoin Billy Markus, yang mencatat bahwa kasus virus corona saat ini “sebenarnya cukup rendah. saya kira yang harus kita khawatirkan sekarang adalah resesi global yang akan datang dan kiamat nuklir.”

"Pasti akan menyenangkan memiliki satu tahun tanpa peristiwa global yang mengerikan," jawab Musk.

Tesla Owners Silicon Valley, akun Twitter dengan hampir 600.000 pengikut, kemudian bertanya kepada Musk berapa lama dia pikir resesi akan berlangsung, yang dia jawab, "Hanya menebak, tapi mungkin sampai musim semi '24."

