Bulan Inklusi Keuangan 2022, Adakami Gelar Literasi Produk Keuangan

Jakarta, Beritasatu.com- Adakami, perusahaan teknologi finansial peer to peer lending (P2P) menggelar literasi produk keuangan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2022 (BIK 2022). Kegiatan ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama berbagai lini institusi keuangan dalam memberikan literasi mengenai produk keuangan.

“Sebagai platform keuangan digital, Adakami berupaya semaksimal mungkin agar literasi keuangan dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami mengangkat topik yang relevan dan mudah dimengerti, ungkap Jonathan Kriss selaku Business Development Manager Adakami, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (23/10/2022).

Sejak awal tahun AdaKami telah menggelar beberapa rangkaian kegiatan literasi keuangan, seperti radio talkshow di beberapa kota seperti: Jakarta, Bandung, Serang dan Yogyakarta. AdaKami juga aktif mengikuti seminar dan webinar, seperti OJK Goes to Yogyakarta, Muda paham Fintech di UIN Sunan Ampel Surabaya, AFPI - Fintech Lending Days Makassar dan masih banyak lagi.

BACA JUGA

ASM Lanjutkan Literasi Dukung Bulan Inklusi Keuangan

Adakami juga menggandeng public figure Yuki Kato sebagai Duta Bijak Finansial dalam kegiatan literasi keuangan, serta mensponsori klub sepak bola juara liga 1 2021-2022 Bali United, untuk akses literasi komunitas di pulau Bali.

Pemanfaatan media sosial media juga menjadi fokus AdaKami melalui live instagram #AdaEducation yang rutin dilakukan setiap bulan dengan mengangkat beragam tema yang erat dengan masyarakat, seperti: Financial Mindfullnes Now & Then bersama Ligwina Hananto.

Pada bulan Oktober 2022 ini #AdaEducation juga berkolaborasi dengan Spesialis Kedokteran Jiwa Andri dan Yuki Kato duta bijak finansial AdaKami dengan mengangkat topik bagaimana Kesehatan Mental berkontribusi terhadap Kesehatan Finansial.

BACA JUGA

Sambut Bulan Inklusi Keuangan, Stockbit Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

AdaKami juga meluncurkan video inspirasi mengangkat cerita Rifqi pengguna AdaKami yang memulai usaha ditengah keterbatasan serta kegiatan webinar bersama sekitar 450 UMKM dalam mengatur keuangan operasional dan memanfaatkan pendanaan untuk pengembangan usaha.

Terlepas dari kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2022 pada bulan Oktober, program literasi keuangan AdaKami akan terus berlanjut untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan produk keuangan digital.

“Memang literasi keuangan di Indonesia masih menjadi PR buat kita bersama, makanya saa senang sekali waktu diajak kolaborasi sama AdaKami untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia soal aturan main dalam menggunakan P2P Lending,” kata Yuki Kato.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com