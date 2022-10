Harga Minyak Mentah Naik Dipicu Sanksi UE terhadap Rusia

Singapura, Beritasatu.com – Harga minyak mentah naik di awal perdagangan Asia pada Senin (24/10/2022). Pasar telah mengekspektasi pasokan yang lebih ketat secara global menjelang sanksi lanjutan Uni Eropa (UE) terhadap minyak Rusia, mendukung kenaikan harga.

Minyak mentah berjangka Brent LCOc1 naik 54 sen, atau 0,6%, menjadi US$ 94,04 per barel pada pukul 01.125 GMT. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS CLc1 berada di harga US$ 85,56 per barel, naik 51 sen atau 0,6%.

Brent membukukan kenaikan 2% minggu lalu karena dolar Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah dan dengan harapan pelonggaran pembatasan Covid-19 di Tiongkok. Kondisi ini akan memungkinkan permintaan pulih dari Tiongkok, yang adalah konsumen nomor dua untuk minyak bumi di dunia.

BACA JUGA

Minyak Mentah Bervariasi di Tengah Kekhawatiran Inflasi

Gangguan pasokan minyak global diperkirakan terjadi ketika larangan UE atas impor Rusia mulai berlaku pada 5 Desember 2022. Kelompok ini juga berencana untuk memblokir impor produk minyak Rusia pada Februari 2023.

The Federal Reserve (Fed) sedang bersiap-siap mengurangi kecepatan atau ukuran kenaikan suku bunga di masa depan, bahkan saat bersiap untuk menaikkan suku pada awal November 2022.

Baca selanjutnya

Perlambatan kenaikan suku bunga Fed dapat mengurangi kekuatan dolar AS yang ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Reuters