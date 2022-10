Harga Minyak Melemah karena Data Permintaan Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada perdagangan Senin (24/10/2022) karena data menunjukkan permintaan minyak dari Tiongkok tetap lesu pada bulan September dan dolar AS menguat. Sementara data aktivitas bisnis AS melemah sehingga mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga lebih agresif. Hal ini membuat pelemahan harga minyak tertahan.

Harga minyak mentah brent berjangka untuk pengiriman Desember turun 3 sen, 0,03% pada US$ 93,47 per barel, setelah naik 2% minggu lalu. Harga minyak mentah AS West Texas Intermediate kehilangan 20 sen, 0,24%, pada US$ 84,85 per barel.

Data Bea Cukai Tiongkok Senin menunjukkan impor minyak mentah Tiongkok September sebesar 9,79 juta barel per hari atau turun 2% di bawah tahun sebelumnya. Namun lebih tinggi dari bulan Agustus. Pemicunya penyulingan independen membatasi output di tengah margin tipis dan lesunya permintaan.

Meski pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiogkok kuartal ketiga mengalahkan ekspektasi, analis ANZ dalam catatannya mengatakan ketidakpastian kebijakan nol-Covid-19 dan krisis properti merusak efektivitas langkah-langkah pro-pertumbuhan ekonomi.

Penguatan dolar AS karena dugaan intervensi valuta asing lainnya oleh Jepang, juga menimbulkan masalah bagi harga minyak. Penguatan dolar membuat harga minyak lebih mahal bagi pembeli di luar AS.

"Penguatan dolar akan membebani harga minyak WTI dengan proyeksi menjadi US$ 79,50 pada akhir minggu," kata analis Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch.

Harga minyak menguat meski aktivitas bisnis AS terkontraksi selama 4 bulan berturut-turut pada Oktober. Survei bulanan terhadap manajer pembelian melaporkan permintaan klien lebih lemah.

Sinyal positif

S&P Global mengatakan Indeks Output IMP Komposit AS, yang melacak sektor manufaktur dan jasa, turun menjadi 47,3 bulan ini dari akhir September 49,5.

Pelemahan itu menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) untuk melawan inflasi telah berhasil. Hal ini menjadi pijakan untuk memperlambat kebijakan kenaikan suku bunga. "Ini sinyal positif untuk permintaan bahan bakar," kata analis di grup Price Futures, Phil Flynn.

“Penurunan angka PMI adalah tanda bahwa ekonomi sedikit melambat, tetapi ternyata menjadi bullish,” kata Flynn.

Minyak Brent naik pekan lalu meski Presiden AS Joe Biden mengumumkan penjualan 15 juta barel minyak dari Cadangan Minyak Strategis, bagian dari rekor pelepasan 180 juta barel yang dimulai Mei.

Biden mengatakan tujuan penjualan untuk mengisi kembali stok ketika minyak mentah AS berada di sekitar US$ 70 per barel.

Sumber: CNBC