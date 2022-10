Ekonomi Global Gelap, Investasi ke Indonesia Ada Harapan

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini sedang terjadi ketidakpastian ekonomi global. Banyak negara di dunia mengalami krisis energi maupun pangan. Namun Indonesia tetap harus bersyukur dengan pertumbuhan ekonomi nasional sangat baik dibandingkan dengan negara-negara G-20 lainnya. Pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun

“Meski kondisi ekonomi global tidak menentu, saya bilang gelap, tetapi secercah harapan untuk investasi agak terang. Investasi kita di kuartal III 2022 sebesar Rp 307,8 triliun, ini tumbuh qoq (quartal to quartal) 1,9% dan yoy (year on year) 42,1% dengan total penyerapan TKI (tenaga kerja Indonesia) 325.575 orang. Ini adalah sebuah target, insyaallah target Rp 1.200 triliun bisa dicapai,” kata Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan III 2022 di Jakarta pada Senin (24/10/2022).

Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal III 2022 sebesar Rp 168,9 triliun (54,9%) yang lebih besar dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu Rp 138,9 triliun (45,1%). Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa penyebaran realisasi investasi di luar pulau Jawa pada kuartal III 2022 ini juga menunjukkan peningkatan positif. Capaian investasi luar pulau Jawa sebesar Rp 166,3 triliun atau 54% dari capaian realisasi pada kuartal III 2022 ini berada dan Rp 141,5 triliun berada di pulau Jawa.

“Presiden minta investasi berkualitas, salah satu cirinya seimbang Jawa dan luar Jawa. Jangan membangun Indonesia Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Kementerian Investasi dalam menerjemahkan arahan presiden adalah di luar Jawa sekarang sudah mencapai 54% atau Rp166,3 triliun tumbuh 47,9%,” tandas Bahlil.

Pada kontribusi III 2022 ini, kontribusi realisasi investasi dari provinsi di luar pulau Jawa terbesar yaitu Riau yaitu Rp 27,5 triliun di peringkat ketiga dan Sulawesi Tengah sebesar Rp 24,3 triliun di peringkat kelima. Selain itu, provinsi Jawa Barat (Rp 44,9 triliun), DKI Jakarta (Rp 28,4 triliun), dan Jawa Timur (Rp 25,9 triliun) yang memberikan kontribusi terbesar lainnya dalam capaian realisasi investasi di periode ini.

Realisasi investasi asal negara Singapura masih mendominasi pada kuartal III 2022 ini, yaitu sebesar US$ 3,8 miliar yang diikuti oleh realisasi investasi asal R.R. Tiongkok sebesar US$ 1,6 miliar; Jepang sebesar US$ 1,0 miliar; Hong Kong sebesar US$ 1,0 miliar; dan Malaysia sebesar US$ 0,9 miliar.

Sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya mendominasi capaian realisasi investasi kuartal III 2022 ini yaitu sebesar Rp 44 triliun; yang diikuti oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 32,5 triliun; perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 28,9 triliun; pertambangan Rp 28,3 triliun; dan listrik, gas, dan air sebesar Rp 27,3 triliun. “Di sini konsisten sekali bahwa kita tidak fokus lagi di sektor jasa, tapi kita sedang membangun hilirisasi. Data ini semakin membangun optimisme ke depan, bagi pembangunan ekonomi nasional,” jelas Bahlil.

Berdasarkan data tahun 2019 sampai September 2022, perkembangan realisasi investasi di sektor sekunder terus mengalami peningkatan. Realisasi investasi sektor sekunder pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 216 triliun; tahun 2020 sebesar Rp 272,9 triliun; tahun 2021 sebesar Rp 325,4 triliun; dan sepanjang Januari-September 2022 ini tercatat sebesar Rp365,2 triliun, meningkat 50,6% dibandingkan data tahun 2019 lalu.

Secara kumulatif, data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2022 untuk PMA mencapai ...

