Penumpang Masih Alami Pemotongan Saldo 2 Kali, TransJakarta Minta Maaf

Jakarta, Beritasatu.com - Viral cuitan seorang penumpang bus TransJakarta 7E mengalami pemotongan saldo sebanyak 2 kali pada kartu uang elektronik. Cuitan tersebut ditulisnya pada Twitter @Dee_iaz.

Akun twitter @Dee_iaz menuliskan pengalamannya pada pagi hari pukul 06.22, Senin (24/10/2022) saat menaiki bus Transjakarta 7E. Dia menceritakan bahwa saat ingin keluar dari bus, dirinya harus melakukan tap out, tetapi ia sempat menolak karena tidak mau saldo pada kartu uang elektroniknya terpotong 2 kali, yakni saat tap in dan tap out. Peristiwa tersebut sempat membuat @Dee_iaz mengalami ribut kecil bersama sang supir bus TransJakarta.

"Kalau saat tap out dan saldonya kepotong, saya minta ganti Rp 2.000-nya," tulisnya.

BACA JUGA

Tarif Angkutan Umum DKI Naik Rp 1.000, TransJakarta dan JakLingko Tetap

Lalu setelah ia tap out, saldo dalam kartu uang elektroniknya benar terpotong dan dia meminta ganti Rp 2000 kepada sang supir.

"Terus dia bilang cuman Rp 2000," kata sang supir padanya.

FYI tadi gw naik @PT_Transjakarta 7E jam 6. 22. Silahkan kalo mau laporin saya, saya siap ketemu atasan anda @PT_Transjakarta pic.twitter.com/ekk9QDwfQE — Dee (@Dee_iaz) October 23, 2022

Baca selanjutnya

Ia menjelaskan jika dalam sekali perjalanan ia harus mengeluarkan uang sebanyak ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com