CPO hingga Batu Bara, Ini Proyeksi Harga Komoditas hingga Akhir Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Krisis global, yang dipicu Covid-19, konflik Ukraina-Rusia, ancaman resesi global, krisis energi di Eropa, inflasi yang meningkat, dan krisis pangan membuat harga-harga komoditas naik. Namun, di kuartal III ini sejumlah harga komoditas kembali turun. Bagaimana dengan prospek di kuartal IV?

Sepanjang kuartal III-2022, harga pangan dan inflasi Indonesia mengalami kenaikan. Harga pangan naik sebesar 12,14 YoY dan inflasi Indonesia naik sebesar 3,21% YoY. "Namun yang patut untuk dibanggakan, meskipun pertumbuhan inflasi sangat drastis, Indonesia memiliki keuntungan yaitu dengan diseimbangi oleh pertumbuhan GDP yang positif. Sehingga isu-isu harga naik dan daya tarik beli yang menurun saat inflasi dapat diminimalisir,” Menurut Research & Development ICDX, Girta Yoga, Selasa (25/10/2022).

Sejak munculnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia memang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan harga beberapa komoditas di tingkat global lebih rendah dibandingkan beberapa bulan terakhir. Harga minyak kelapa sawit turun cukup dalam pada periode Juni sampai dengan September 2022. Hal ini sesuai dengan tim Research and Development ICDX, yang mencatat pada Q3 lalu crude palm oil (CPO) mengalami penurunan harga sebesar 15,55%.

“Untuk proyeksi komoditas energi di kuartal-4 2022 adalah harga minyak berpotensi berpotensi menemui resistance pada kisaran harga USD110-120 per barel, dan untuk potensi support berada pada kisaran harga USD 85-75 per barel. Sedangkan gas alam, potensi harganya ada di angka USD 7,50-8,5 sedangkan nilai supportnya diperkirakan ada di USD 5,50-4,50. Lalu untuk harga batu bara, di kuartal IV sendiri akan berada di kisaran harga USD 475-500 per ton sedangkan untuk supportnya diproyeksikan akan menyentuh USD 350-325 per ton,” tambah Yoga.

Sumber: BeritaSatu.com