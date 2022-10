Surplus Neraca Perdagangan 2022 Bisa Capai US$ 60 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan neraca perdagangan Indonesia akan mengalami surplus hingga US$ 60 miliar selama tahun 2022 ini. Bila dilihat secara kumulatif neraca perdagangan pada Januari-September 2022 surplus sebesar US$ 39,87 miliar atau tumbuh sebesar 58,83% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Neraca perdagangan kita (Indonesia) tahun ini diproyeksikan surplus US$ 60 miliar, jauh lebih tinggi dari surplus neraca perdagangan tahunan saat ledakan komoditas terakhir pada 2010 atau 2011 yang sekitar US$ 22 miliar dan US$ 26 miliar,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara "Indonesia's Economic Priorities" pada Selasa (25/10/2022).

Komponen ekspor dan impor turut berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi domestik. Nilai ekspor pada Januari sampai September 2022 mencapai US$ 219,35 miliar meningkat sebesar 33,49%, dengan nilai impor sebesar US$ 179,49 miliar atau meningkat 28,93%. Konsumsi dan investasi secara konsisten ditopang oleh kinerja sektor eksternal yang kuat. Dari sisi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44%.

“Kami berharap pada akhir tahun, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh sekitar 5,2%,” kata Airlangga.

