Kemenkeu Dapatkan Pembiayaan Rp 12,15 T dari Lelang SUN

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima pembiayaan Rp 12,15 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (25/10/2022). Dalam lelang tersebut, pemerintah menerima penawaran hingga Rp 17,09 triliun.

Direktur SUN Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan minat investor pada lelang tersebut meningkat menjadi Rp 17,09 triliun dibanding lelang sebelumnya sebesar Rp 15 triliun. Meskipun kondisi makro ekonomi domestik yang solid serta kinerja APBN yang masih mencatat surplus pada akhir September sebesar Rp 60,9 triliun, investor masih menahan diri dalam melakukan investasi.

“Investor masih cenderung berhati-hati dan bersikap wait and see di tengah kondisi pasar global yang masih volatile serta menunggu hasil FOMC (Federal Open Market Committee) meeting The Fed pada tanggal 1 sampai dengan 2 November 2022,” ucap Deni Ridwan, di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Adapun seri SUN yang dilelang adalah seri SPN03230125 (new issuance), SPN12230720 (reopening), FR0095 (reopening), FRSDG001 (new issuance), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening).

Deni mengatakan, investor merespons positif penerbitan SUN seri FRSDG001, yang tercermin dari tingginya incoming bids yang mencapai Rp2,26 triliun atau 13,22% dari total incoming bids.

Seri FRSDG001 merupakan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond yang ditawarkan di pasar domestik untuk melengkapi SDGs Bond yang diterbitkan di pasar global.

Seri FRSDG001 diterbitkan dengan tenor 8 tahun (jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2030), dan kupon 7,375%. Seri SUN dengan tenor enam dan 11 tahun mendominasi demand investor pada lelang hari ini, yang mencapai 68,67% dari total incoming bids dan 64,18% dari total awarded bids.

“Selain itu, incoming bids terbesar masih pada tenor 11 tahun yaitu Rp 6,73 triliun (39,41% dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp 4,3 triliun (35,38% dari total awarded bids),” kata Deni.

Adapun partisipasi investor asing pada lelang hari ini sebesar Rp 2,26

