Pembiayaan Home Credit untuk Segmen Smartphone Tumbuh 29%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Home Credit Indonesia (Home Credit) mencatat pertumbuhan volume pembiayaan sebesar 29% terkait produk bermerek Apple. Terkini, perusahaan secara resmi mengumumkan kemitraan dengan Digimap terkait penyediaan layanan pembiayaan produk Apple.

Data Home Credit mengungkapkan volume pembiayaan produk Apple, termasuk gadget, smartphone, laptop serta desktop secara keseluruhan meningkat 29% di semester I 2022. Jika dirinci, pembiayaan segmen smartphone (iPhone) meningkat 30%, pembiayaan segmen gadget seperti iPad, Apple Watch, dan AirPods meningkat 35%, serta pembiayaan segmen laptop atau desktop seperti Macbook dan iMac meningkat 16%.

Tren itu seiring dengan Laporan riset konsultan teknologi International Data Corporation (IDC) per kuartal II-2022. Riset tersebut menunjukkan, pasar smartphone Indonesia masih mengalami pertumbuhan sebesar 6,9% secara quarter on quarter (qoq) kendati mengalami penurunan secara year on year (yoy).

BACA JUGA

Ketika Inflasi Menggila, Harga Smartphone Makin Murah

Chief Sales Officer Home Credit, Dolly Susanto menerangkan, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi permintaan smartphone yang akan terus bertumbuh di masa depan. Diantaranya yakni melalui kerjasama dengan Digimap, Apple Premium dan Authorized Reseller di Indonesia, serta Digiplus, gerai perangkat elektronik multibrand yang dioperasikan oleh PT MAP Zona Adiperkasa, bagian dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP).

"Kami menyadari bahwa smartphone premium beserta aksesorisnya semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami dengan bangga dapat bekerjasama dengan Digimap dalam menyediakan layanan pembiayaan untuk smartphone premium serta gadget dan laptop atau desktop merk Apple," terang Dolly, Selasa (25/10/2022).

Dolly mengungkapkan, hadirnya Home Credit di 46 gerai Digimap yang tersebar di seluruh Indonesia maka pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya atas produk Apple secara lebih terencana. Termasuk dengan proses pembiayaan yang cepat, transparan, dan jelas.

BACA JUGA

Home Credit Dapat Pendanaan Rp 156 Miliar dari Deutsche Bank

"Kerja sama ini akan memperkuat pembiayaan Home Credit menyangkut produk-produk Apple. Adapun fasilitas pembiayaan di Digimap untuk smartphone premium merk Apple diantaranya iPhone dan juga produk Apple lainnya seperti iPad, Apple Watch, AirPods, Macbook, iMac dan sebagainya," tandasnya.

Sementara itu, Head of Marketing PT MAP Zona Adiperkasa Farah Fausa Winarsih selaku menjelaskan, pihaknya menyambut hangat kerja sama dengan Home Credit dalam menyediakan layanan pembiayaan di Digimap dan Digiplus. Dengan layanan pembiayaan ini, para pelanggan Digimap dan Digiplus memiliki lebih banyak pilihan metode pembayaran dalam mengakses produk-produk yang ditawarkan.

"Kerja sama dengan Home Credit ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman unik bagi pelanggan dalam berbelanja di Digimap dan Digiplus," imbuh Farah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily