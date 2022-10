Jelang Pendapatan Big Tech, Bursa AS Naik karena Imbal Hasil

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada Selasa (25/10/2022), karena investor menilai penurunan imbal hasil obligasi dan data baru sebagai petunjuk kesehatan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 337,12 poin atau sekitar 1,1%, menjadi 31.836,74. S&P 500 menguat 1,6% ditutup pada 3.859,11. Nasdaq Composite naik 2,2%, mendarat di 11.199,12.

BACA JUGA

Bursa AS Naik 2 Hari Beruntun, Trader Pantau Kinerja Emiten

Pergerakan bursa AS Selasa menambah reli tajam pada 2 hari sebelumnya. Pada Senin, Dow Jones dan S&P 500 masing-masing naik lebih 1%, sedangkan Nasdaq menguat 0,9%. Pada Jumat, Dow Jones di bursa AS melonjak lebih 700 poin.

Penurunan imbal hasil obligasi berkontribusi pada kenaikan bursa AS. Acuan Treasury 10-tahun turun sekitar 15 basis poin pada 4,087%. Sementara imbal hasil Treasury 2-tahun turun sekitar 3 basis poin di 4,473%.

Imbal hasil dan pergerakan indeks utama bursa AS adalah tanda-tanda investor 'menggandakan diri' di tengah ekspektasi Fed yang lebih mudah," kata Kepala Investasi Cornerstone Wealth, Cliff Hodge.

Hodge mengatakan data ekonomi yang dikeluarkan Selasa juga menjadi harapan bagi investor yang berharap Federal Reserve mengubah arah kenaikan suku bunga karena bank sentral mencoba menekan inflasi.

Indeks Harga Rumah 20-City House S&P CoreLogic Case-Shiller yang dirilis Selasa menunjukkan harga rumah turun 1,3% di 20 kota inti pada Agustus (month to month/mtm), tetapi masih lebih tinggi yakni 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Indeks Keyakinan Konsumen juga turun, menunjukkan pandangan ekonomi memburuk setelah 2 bulan prospek membaik.

"Ini pelangi setelah badai yang cukup besar," kata Kepala Investasi Strategi Voya Investment Management Paul Zemsky tentang pergerakan obligasi dan data inflasi Selasa.

Para trader juga mencermati laporan pendapatan perusahaan. General Motors dan Coca-Cola masing-masing naik 3,6% dan 2,4%, setelah melaporkan pendapatan lebih kuat dari perkiraan. Xerox anjlok 14% setelah laba per saham kurang dari setengah dari yang diharapkan.

BACA JUGA

Bursa AS Catat Minggu Terbaik Sejak Juni, Dow Naik 700 Poin

Data FactSet menunjukkan hingga Selasa pagi, 71% perusahaan yang melaporkan kinerja pendapatan melampaui ekspektasi analis.

Wall Street menunggu pendapatan kuartalan Big Tech. Alphabet dan Microsoft akan merilis hasil kinerja pada Selasa setelah penutupan perdagangan. Platform Meta, Amazon dan Apple pada akhir minggu ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC