Harga Emas Makin Berkilau karena Proyeksi Bunga The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik arah menguat pada perdagangan Selasa (26/10/2022) setelah dolar jatuh karena pelemahan ekonomi AS memicu ekspektasi Federal Reserve, (The Fed) memperlambat kenaikan suku bunganya.

Harga emas di pasar spot naik 0,4% pada US$ 1.654,58 per ons, sementara harga emas berjangka AS menguat 0,2% pada US$ 1.658.

"Kami melihat pelemahan dolar dan penguatan di beberapa mata uang lainnya terhadap dolar, mendorong emas kembali naik," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Indeks dolar, yang mengukur dolar terhadap enam mata uang utama, turun sekitar 0,9%, membuat hatrga emas lebih murah untuk pembeli luar negeri (AS).

Sebuah survei Senin (24/10/2022) menunjukkan aktivitas bisnis AS mengalami kontraksi selama 4 bulan berturut-turut, memicu spekulasi bahwa Fed akan mengendalikan sikap kebijakan agresifnya.

"Jika Fed menaikkan suku bunga di bawah 75 basis poin seperti yang diharapkan, akan menjadi bullish untuk emas, tetapi pedagang emas menunggu sesuatu yang lebih konkret," tambah Haberkorn.

Kenaikan suku bunga meredupkan daya tarik emas karena meningkatkan biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara data menunjukkan impor emas bersih konsumen Tiongkok melalui Hong Kong pada September berkurang separuh dari bulan sebelumnya.

Adapun harga perak di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 19,34 per ons, platinum melemah 0,8% menjadi US$ 917,53, sementara paladium ambles 2,1% menjadi US$ 1.926,75.

