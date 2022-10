Bursa Eropa Ditutup Menguat Jelang Pertemuan Bank Sentral

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa menguat pada Rabu (26/10/2022) di tengah musim kinerja pendapatan perusahaan sesuai ekspektasi dan pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) mendatang.

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa naik 0,7%, setelah berada di sekitar garis datar sepanjang perdagangan. Saham pertambangan melonjak 2,8% memimpin kenaikan, sementara saham makanan dan minuman turun 0,6%. Indeks blue chip di bursa Eropa naik 1,4%, mencapai level tertinggi sejak 19 September.

Kinerja pendapatan perusahaan pendorong utama pergerakan harga saham di bursa Eropa. Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartered, Mercedes Benz, Heineken, dan Reckitt Benckiser melaporkan kinerjanya sebelum pembukaan perdagangan Rabu.

Investor juga menantikan pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) Kamis (27/10/2022), yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Pertemuan ECB untuk mencari petunjuk pada pengetatan kuantitatif, karena Uni Eropa berpotensi terkena resesi.

Saham perusahaan semikonduktor Belanda ASMI turun 8% karena lemahnya laporan pendapatan dan prospek kuartal keempat. Sementara saham Heineken anjlok 7% setelah penjualan kuartal ketiga produsen bir terbesar kedua di dunia itu meleset dari ekspektasi

Di bagian atas indeks blue chip Eropa, saham Skansk naik 5% setelah laba kuartal ketiga perusahaan konstruksi Swedia mengalahkan perkiraan.

Sementara bursa saham AS bervariasi karena data ekonomi melemah mengindikasikan bank sentral AS, The Fed tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga.

Sejumlah perusahaan AS akan melaporkan kinerja perusahaannya Rabu, seperti Meta, Coca Cola, dan McDonalds. Selain itu, data ekonomi akan dirilis seperti aplikasi hipotek mingguan, inventaris grosir, dan penjualan rumah baru.

Adapun bursa Asia Pasifik naik karena ekspektasi Fed dan komentar Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok untuk menciptakan pasar yang "teratur, transparan, terbuka, hidup, dan tangguh".

Sumber: CNBC