Dolar Loyo, Pasar Minyak Didukung Rekor Kenaikan Ekspor AS

Chicago, Beritasatu.com- Harga minyak melonjak hampir 3% pada perdagangan Rabu (26/10/2022) didukung rekor ekspor minyak mentah AS. Selain itu, penyulingan beroperasi pada tingkat lebih tinggi dari biasanya sepanjang tahun ini. Pelemahan dolar menambah dukungan harga minyak, karena penguatan greenback akhir-akhir ini telah menjadi faktor penting yang menghambat kenaikan pasar minyak.

Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$ 2,17, atau 2,3%, menjadi US$ 95,69 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$ 2,59, atau 3%, menjadi US$ 87,91.

Dolar AS membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Penguatan dolar AS dari mata uang asing utama karena Federal Reserve AS (The Fed) agresif menaikkan suku bunga.

Stok minyak mentah AS naik 2,6 juta barel pekan lalu, menurut data mingguan pemerintah. Angka itu lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi lebih rendah dari angka industri, yang menunjukkan peningkatan 4,5 juta barel.

Ekspor minyak mentah AS naik menjadi 5,1 juta barel per hari, terbesar yang pernah ada sehingga memicu impor minyak mentah AS ke level terendah sepanjang sejarah.

"Secara keseluruhan, berkat pasar ekspor, memicu hatrga minyak bullish meskipun ada peningkatan persediaan minyak mentah komersial," kata analis Again Capital John Kilduff di New York.

Para trader mengaitkan lonjakan ekspor dengan lebarnya selisih WTI dan Brent yang pada perdagangan Rabu mencapai US$ 8 per barel.

Adapun tingkat penyulingan AS tetap stabil di 89% dari kapasitas, tertinggi sejak 2018.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengejutkan pasar dengan pemotongan lebih besar dari perkiraan target produksi awal bulan ini. Analis mengantisipasi pasokan akan mengetat dalam beberapa bulan mendatang setelah langkah itu. Apalagi Eropa bulan depan akan melarang impor minyak dari Rusia dan membatasi pengirim Rusia dari industri asuransi pengiriman global.

Larangan itu dapat memperketat pasar pengiriman minyak dunia, sehingga memicu kenaikan harga minyak. Banyak analis percaya Rusia dapat menghindari sanksi tersebut, tetapi masih menyebabkan Moskow memangkas produksi harian 1 juta dan 2 juta barel.

“Hingga 2024, harga minyak akan sangat dipengaruhi ketersediaan kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia daripada fundamental pasokan-permintaan global, ini menjaga harga minyak tetap tinggi,” tulis analis JP Morgan.

