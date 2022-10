Harga Emas ke Level Tertinggi 2 Minggu karena Dua Hal Ini

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik ke level tertinggi 2 minggu pada Rabu (26/10/2022) karena dolar dan imbal hasil obligasi AS turun di tengah ekspektasi Federal Reserve, The Fed akan meredam kenaikan suku bunga agresif mulai Desember.

Harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi US$ 1.665,09 per ons setelah menyentuh level tertinggi sejak 13 Oktober. Sementara harga emas berjangka AS ditutup naik 0,7% menjadi US$ 1.669,20.

“Selama perdagangan beberapa hari terakhir, kami melihat imbal hasil dan dolar turun, kami menilai ada tawaran baru di pasar emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Dolar memperpanjang kerugian ke level terendah lebih 1 bulan, membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang di luar dolar AS.

Adapun acuan imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun turun ke level terendah 1 minggu.

Data Selasa (25/10/2022) menunjukkan kepercayaan konsumen AS turun pada Oktober. Sementara harga rumah turun tajam pada Agustus dan ada tanda-tanda sikap agresif The Fed mulai mendinginkan pasar tenaga kerja.

"Kita mungkin melihat perlambatan ekonomi, tetapi inflasi tidak turun sebanyak yang diinginkan The Fed, mereka tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dan itu adalah lingkungan positif untuk emas," kata Meger.

Namun The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada November. Harga emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil

Fokus trader bergeser ke data produk domestik bruto (PDB) AS pada Kamis (27/10/2022), diikuti data inflasi inti AS Jumat (28/10/2022) yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang kenaikan suku bunga Fed.

"Jika kenaikan suku bunga setengah poin pada Desember, emas bisa menembus di atas level US$ 1.700," kata analis OANDA Edward Moya dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,86% menjadi US$ 19,51 per ons, platinum naik 3,8% menjadi US$ 949.54 dan paladium naik 1% menjadi US$ 1.942,75.

Sumber: CNBC