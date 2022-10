Jaga Pembiayaan Sehat, BSI Raih ESG Disclosure Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI meraih penghargaan dengan kategori rating Commitment CCC dalam acara ESG Disclosure Awards 2022 karena dinilai memiliki komitmen dalam pengungkapan dan penerapan Environment, Social & Governance di perseroan.

Senior Vice President Corporate Secretary & Communication Group BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan apresiasi ini menjadi pendorong bagi perusahaan untuk konsisten menerapkan dan melaporkan prinsip ESG dalam praktik usaha selalu memperhatikan aspek environmental (lingkungan), social (sosial) dan governance (tata kelola perusahaan).

“Terima kasih atas penghargaan rating Commitment CCC yang diberikan kepada BSI. Apresiasi ini akan menjadi penyemangat bagi insan BSI untuk terus menjaga ketiga aspek ESG ini, sesuai prinsip syariah yang mengedepankan profit, people dan planet (3P),” jelas Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10/2022).

Penerapan ESG ini, tambahnya, menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan bagi perseroan dalam mendukung terbentuknya Islamic Ecosystem di Indonesia guna meningkatkan industri keuangan syariah. “Kami berharap hadirnya Bank Syariah Indonesia dapat terus memberikan keberkahan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia.”

BACA JUGA

Tingkatkan SDM di Indonesia, BSI Explore Jelajahi 35 Desa

ESG Disclosure Awards 2022 ini mengapresiasi seluruh perusahaan yang telah mengungkapkan aspek-aspek komitmen penerapan tiga aspek tersebut. Sedikitnya 150 perusahaan yang menerbitkan Sustainabilty Report (SR) dari ribuan jumlah perusahaan di Indonesia yang sebenarnya turut memiliki tanggung jawab pengungkapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

Gunawan menambahkan saat ini perseroan sedang terus mengembangkan Islamic Ecosystem dalam upapa mengembangkan keuangan yang berkelanjutan melalui penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) yang mengusung konsep 3P. Adapun dana CSR yang disalurkan BSI ke berbagai sektor socioeconomic mencapai Rp 84,1 miliar.

Dia menjelaskan BSI mencatat pembiayaan terkait ESG terus mengalami peningkatan dan ke depannya akan terus didorong sehingga perseroan mampu menghadirkan value yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Tentunya value tersebut dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan pembiayaan keuangan berkelanjutan BSI per Juni 2022 mencapai Rp 50,05 triliun atau 26% dari total pembiayaan BSI.

Baca selanjutnya

Indonesia AwardSelain itu, perseroan juga mendapatkan penghargaan sebagai Outstanding Acceleration of ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com