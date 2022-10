Pemerintah Susun Peta Jalan Percepatan UMKM Go Global

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sedang mempersiapkan peta jalan percepatan transformasi digital UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sebagai bagian dari tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai target 30 juta UMKM go online pada 2024.

Percepatan transformasi digital merupakan suatu perjuangan untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia

"Untuk memasifkan tercapainya target 30 juta UMKM go online pada 2024, dilakukan gerakan masif berubah digital dengan 41 stakeholder dalam 109 program,” kata Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Kamis (27/10/2022).

Menurut Azizah, Kemenkop UKM telah membentuk Project Management Officer (PMO) transformasi digital UMKM. "PMO akan melaksanakan penyusunan road map, rencana integrasi digitalisasi internal dan ekstenal, dashboard integrasi dengan SIDT, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis digitalisasi teknologi Web 3.0," imbuhnya.

Azizah mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan by name by address UMKM yang melakukan digitalisasi dengan 41 stakeholder tersebut. Selain itu, akan dilakukan koneksi antara 21 juta data pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan 7 kelompok dan 7 aspek digital.

Siti Azizah mengakui masih ada kesenjangan dari sisi sinkronisasi dan integrasi dalam database Kemenkop UKM yang disebabkan karena kurangnya engagement dalam data (masih agregat) dan data yang masih tersebar dalam bentuk sistem dan paper-based.

Di tengah dunia yang telah berubah, transformasi digitali merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

"Tahun ini kami akan melakukan penyelesaian terhadap sejumlah target, terutama dalam pengintegrasian data antar stakeholder. Pada 2023, ditargetkan 24 juta pelaku usaha kecil dan menengah telah melakukan transformasi digital di mana 60% dari target tersebut disumbang oleh daerah dan 40% oleh Kementerian,” kata Siti Azizah.

Sumber: Investor Daily