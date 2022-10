Dow Jones Naik Setelah Ekonomi AS Lebih Baik dari Perkiraan

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi (mixed) pada Kamis (27/10/2022) setelah data menunjukkan ekonomi AS atau produk domestik bruto (PDB) kuartal ketiga tumbuh lebih baik dari yang diperkirakan. Hal ini mengisyaratkan memudarnya kenaikan inflasi sehingga mendorong investor membeli saham terkait kesehatan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 194,17 poin, atau 0,6%, menjadi 32.033,28, atau menguat 5 hari beruntun. Sementara S&P 500 ditutup turun 0,6% jadi 3.807,30 dan Nasdaq Composite kehilangan 1,6%, ditutup pada 10.792,68, karena kinerja Meta dan saham teknologi lainnya membebani indeks.

Saham Caterpillar, McDonald's dan Honeywell memimpin indeks 30 saham unggulan Dow Jones naik setelah perusahaan melaporkan kinerja pendapatan lebih baik dari perkiraan. Dow Jones sempat diperdagangkan naik 549 poin pada siang hari.

Laporan Biro Analisis Ekonomi AS menunjukkan ekonomi AS tumbuh 2,6% pada kuartal III 2022 (year on year/yoy) kebih baik dari perkiraan Dow Jones tumbuh 2,3%. Indeks harga tertimbang rantai, ukuran biaya hidup yang disesuaikan untuk mencerminkan perubahan perilaku konsumen, naik 4,1% pada kuartal III 2022, jauh di bawah perkiraan 5,3%. Inflasi utama naik 4,2%, turun tajam dari 7,3%, menurut ukuran yang digunakan Federal Reserve, The Fed.

"Pencapaian ini memberi harapan pelaku pasar yang menginginkan inflasi turun, sehingga Federal Reserve akan mengurangi kenaikan suku bunga pada pertemuan November," kata Kepala Investasi Cornerstone Wealth, Cliff Hodge.

Sementara imbal hasil obligasi turun setelah rilis data ekonomi AS.

Adapun sektor teknologi melanjutkan pelemahannya. Saham Meta anjlok 24,6% karena proyeksi kinerja kuartal keempat 2022 yang lemah dan pendapatan kuartal ketiga 2022 mengecewakan. Perusahaan juga mengatakan akan kehilangan lebih banyak uang pada 2023 untuk membangun metaverse. Laporan tersebut menyebabkan beberapa analis menurunkan peringkat saham Meta.

