Harga Emas Turun Setelah Dolar Rebound dan Ekpektasi The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan yang berfluktuatif Kamis (27/10/2022) karena kenaikan dolar AS (rebound) dan ekspektasi Federal Reserve, The Fed akan memperlambat kenaikan suku bunga setelah pertemuan kebijakan minggu depan.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1,661,25 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 0,2% menjadi US$ 1.665.60.

"Harga emas fokus pada dolar, dan secara teknikal ada unsur ambil untung (profit taking)," kata Kepala Strategi Pasar Komoditas TD Securities, Bart Melek.

BACA JUGA

Antam Proyeksi Tahun Depan Harga Emas Naik, Saatnya Beli

Dolar naik 0,6% terhadap mata uang lainnya setelah turun ke level terendah 1 bulan. Hal ini membuat emas batangan kurang menarik bagi pembeli luar negeri.

Data menunjukkan ekonomi AS rebound lebih dari yang diharapkan pada kuartal ketiga 2022 jadi 2,6% di tengah menurunnya defisit perdagangan. Pertumbuhan ekonomi AS setelah terkontraksi pada paruh pertama tahun 2022. Namun pengeluaran konsumen dibatasi kenaikan suku bunga Fed yang agresif.

Pasar memperkirakan bank sentral AS akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin pada pertemuan 1-2 November, dengan potensi kenaikan lebih kecil pada bulan Desember. Kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan dengan imbal hasil nol.

"Mungkin terlalu dini berbicara menghentikan kenaikan suku bunga, inflasi akan terus menjadi masalah pada tahun depan," tambah Melek.

BACA JUGA

Harga Emas ke Level Tertinggi 2 Minggu karena Dua Hal Ini

Selain pertemuan kebijakan moneter AS minggu depan, investor fokus pada rilis data pendapatan pribadi AS bulan September pada Jumat (28/10/2022).

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 19,51 per ons, platinum naik 1,3% menjadi US$ 963,38 dan paladium turun 1,2% menjadi US$ 1.940,33.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC