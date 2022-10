Hingga September, Laba Bersih Bayan Resources Melesat 150%

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 1,62 miliar atau Rp 25,32 triliun sepanjang Januari-September 2022. Perolehan ini naik 150,25% dari US$ 650,32 juta pada periode sama tahun lalu.

Pertumbuhan kinerja pada bottom line produsen batu bara ini, didukung kenaikan pendapatan secara konsolidasi hingga 91,42% (yoy) menjadi US$ 3,34 miliar per 30 September 2022 dari US$ 1,74 miliar pada periode sama tahun lalu. Pada saat bersamaan, beban pokok pendapatan BYAN hanya naik 37,89% (yoy) dari US$ 672,63 juta menjadi US$ 927,55 juta.

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, total pendapatan BYAN didominasi ekspor batu bara pihak ketiga lain-lain, senilai US$ 2,48 miliar. Ditambah ekspor batu bara ke China National Machinery Import and Export Corporation US$ 372,28 juta dan penjualan domestik senilai total US$ 323,7 juta. Sedangkan pendapatan perseroan dari lini non-batu bara, hanya sekitar US$5,93 juta.

Dengan begitu, total pendapatan BYAN hingga September 2022 terhitung naik 91,42% (yoy). Sementara, pendapatan dari lini bisnis non-batu bara naik 54,77% (yoy). “Pendapatan (non-batu bara) per 30 September 2021, US$ 3,83 juta diakui sepanjang waktu dan pendapatan 30 September 2021 US$ 1,74 diakui pada waktu tertentu,” jelas manajemen BYAN dalam laporan keuangan konsolidasi interim periode sampai 30 September 2022, yang dirilis pada Jumat (28/10/2022).

Sumber: Investor Daily