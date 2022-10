Bumi Resources Minerals Bukukan Laba Bersih US$ 6,46 Juta

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak US$ 6,46 juta atau Rp 100,47 miliar sepanjang Januari-September 2022. Laba bersih perseroan turun 6,24% dari perolehan sembilan bulan pertama tahun 2021 sebesar US$ 6,89 juta.

Namun pendapatan BRMS hingga September 2022, naik 1% menjadi US$ 8,32 juta dari US$ 8,23 juta pada periode sama tahun lalu. Kenaikan tipis pemasukan perusahaan, tergerus beban pokok pendapatan yang naik 30,43% (yoy) menjadi US$ 3,36 juta dari US$ 2,57 juta.

Terlepas dari tren penurunan harga jual emas, BRMS berhasil meningkatkan produksi emasnya pada kuartal III-2022. Hal ini memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari penjualan emas tahun ini dibandingkan tahun lalu.

BACA JUGA

Rampungkan PUT 2, BRMS Siap Ekspansi Pabrik di Gorontalo

Melalui anak usahanya yakni PT Citra Palu Minerals (CPM), BRMS meningkatkan produksi emas sebesar 26% (yoy). Produksi emas CPM naik dari 98 kg periode Januari-September 2021 menjadi 124 kg dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Sehingga pendapatan BRMS dari penjualan emas, meningkat 28% (yoy) dari US$ 5,6 juta menjadi US$ 7,2 juta di 9M 2022.

Baca selanjutnya

“Terlepas dari penurunan harga jual emas, kami berhasil meningkatkan produksi emas ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily