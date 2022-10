Laba Avrist Assurance Tumbuh 51,7% Didukung Pendapatan

Jakarta, Beritasatu.com- PT Avrist Assurance (Avrist), perusahaan asuransi jiwa membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 52,7% atau mencapai Rp 74,8 miliar sampai semester I 2022.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2022 yang dikutip Minggu (30/10/2022), Avrist mencatat pendapatan Rp 772,5 miliar atau naik dari sebelumnya Rp 643 miliar per Juni 2021. Hasil investasi juga telah terdongkrak menjadi Rp 389,8 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 174,9 miliar pada Juni 2021.

Avrist Assurance juga berhasil mendongkrak pertumbuhan laba bersih per Juni 2022 menjadi Rp 74,8 miliar atau tumbuh 51,7% year on year (yoy) ketimbang tahun lalu. Rasio solvabilitas (risk based capital/RBC) Avrist telah naik ke angka 703% per Juni 2022 dibandingkan Juni 2021 berada pada level 481%.

Pada akhir tahun 2021 Avrist Assurance berhasil mencatatkan perolehan laba bersih di tahun berjalan yakni sebesar Rp 112,37 miliar atau naik 44,3% (yoy), dari periode sebelumnya senilai Rp 77,88 miliar. Selain itu Avrist juga telah meraih peringkat AA—dari Fitch Ratings selama 14 kali berturut-turut.

Dengan pencapaian tersebut, Avrist menorehkan setidaknya tiga penghargaan. D iantaranya yakni "The Best Performance Insurance" untuk perusahaan asuransi aset di bawah Rp 25 Triliun dan "The Best CEO" untuk kategori asuransi bagi Presiden Direktur Avrist Simon Imanto dari Bisnis Indonesia. Selain itu, perseroan juga meraih "Best Insurance 2022" with Top Financial Performance and Providing Protection and Added Value to Customers untuk perusahaan asuransi jiwa dengan total aset Rp 5-10 Triliun dari Warta Ekonomi.

Sementara itu, Direktur Keuangan Avrist Assurance Ian Ferdinan Natapradja menjelaskan, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Avrist dalam memberikan layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sekaligus tanda bila di tengah kondisi badai Covid-19, perusahaan bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki keuangan yang baik karena dapat tumbuh bahkan mencetak prestasi kinerja yang luar biasa.

Melalui pencapaian ini, Avrist Assurance akan terus berupaya untuk selalu berinovasi dan memberikan layanan terbaik untuk melindungi nasabah serta seluruh masyarakat Indonesia. "Dengan penghargaan yang diberikan dapat lebih memacu kami untuk memperoleh kesuksesan di tahun-tahun mendatang," tambah Ian.

Sumber: Investor Daily