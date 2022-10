Enam Proyek Baru Tandai Langkah Ekspansi Bisnis INPP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indonesia Paradise Property Tbk (INPP) bakal mengerjakan 6 proyek baru untuk memperkuat lini bisnis properti residensial.

Presdien Direktur dan CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk, Anthony Prabowo Susilo mengatakan, pada tahun 2017 INPP mulai memperkuat bisnisnya dengan memasuki segmen residensial, yang dimulai dari pembangunan proyek One Residence - Batam. Hal inilah yang menjadi proyeksi utama pengembangan bisnis INPP untuk tahun-tahun mendatang.

"Kami sudah membuktikan bahwa INPP mampu bertahan dan tetap membangun di tengah pandemi bahkan 4 unit bisnis kami mulai beroperasi di masa pandemi. Kami optimistis pertumbuhan ekonomi yang positif juga akan membawa INPP akan semakin kuat membangun negeri,” ungkap Antony, dalam acara media gathering, akhir pekan ini.

BACA JUGA

Konstruksi Antasari Place Dimulai Lebih Cepat

Anthony menyatakan, pada tahun depan INPP bakal mengerjakan 6 proyek residensial yang etrsebar di beberapa kota di Indonesia. Keenam proyek residensial yang mau digarap tersebut adalah Sahid Kuta Lifestyle Resort, Hyattt Place Makasar, 23 Paskal Extension, mixed use di Semarang, Antasari Place Semarang, residensial dan komersial di Balikpapan.

"Antasari Place Simatupang sudah berjalan dan kami targetkan pembangunannya akhir tahun sudah mencapai 12 lantai, proyek Balikpapan masih dalam proses desain dan diperkirakan awal tahun depan selesai,” kata Antony.

INPP sendiri, lanjut Anthony saat ini sudah memiliki dan mengoperasikan sarana komersial, hotel dan juga residensial. untuk komersial sudah memiliki brand besar seperti Plaza Indonesia, ThePlaza, Fx Sudirman, Beachwalk Shopping Center, 23 Paskal Shopping Center dan Park23.

BACA JUGA

IKN Pindah, Bogor Jadi Pusat Pertumbuhan Residensial

Sementara untuk hotel, memiliki 13 hotel dengan 8 brand, yaitu Grand Hyatt Jakarta, Sheraton Bali Kuta Resort, Hyatt Place, Aloft Hotel, Maison Aurelia, Sanur Bali, Harris Hotel, Yello Hotel dan Pop hotel. Residensial, INPP memiliki Keraton At The Plaza, FX Sudirman, One Residence, 31 Sudirman Suites, Residence Beachwalk dan Antasari Place.

"INPP memiliki 6 area komersial dengan total 36,600 meter persegi, kemudian kami memiliki 13 hotel dengan 8 brand totalnya 2.300 kamar serta 4 residensial dengan total 2.201 unit,” kata Anthony.

Baca selanjutnya

Co-founder dan komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk, Agoes Soelistyo Santoso ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily