Kuartal III, Laba Pelita Samudera Shipping Meroket 115%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI), emiten pelayaran dan jasa transportasi air hingga kuartal III 2022 mencatat laba bersih periode berjalan tumbuh 115% menjadi US$ 33,1 juta dari kuartal III 2021 sebesar US$ 15,4 juta (year on year/yoy). Naiknya pendapatan menjadi pemicu lojakan laba bersih perusahaan.

Perusahaan mencatat total volume angkutan 22,4 juta metrik ton (MT). Pencapaian itu dikontribusi meningkatnya pendapatan sewa berjangka (time charter) segmen kapal tunda dan tongkang (TNB) serta kapal kargo curah (mother vessel/MV). "Hal ini membuat pendapatan Pelita Samudera Shipping hingga kuartal III 2022 meningkat 14% mencapai US% 86 juta dibandingkan periode yang sama 2021 sebesar US$ 75,3 juta," kata Direktur PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) Iriawan Ibarat di Jakarta Senin (31/10/2022).

Kenaikan pendapatan Pelita Samudera Shipping diiringi dengan kenaikan laba bruto sebesar US$ 32,6 juta, atau meningkat 37% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara marjin laba bruto meningkat 38% dan marjin laba bersih meningkat 39%. Hal ini menunjukkan PSSI mampu menghasilkan profitabilitas yang semakin baik.

Sedangkan EBITDA perseroan bertambah menjadi US$ 39 juta pada kuartal II 2022 dari US$ 29 juta pada periode yang sama tahun 2021. Adapun beban pokok pendapatan sebesar US$ 53,4 juta akibat naiknya biaya logistik kapal dan depresiasi.

Iriawan Ibarat menjelaskan dari sisi rasio keuangan, pelunasan pembayaran fasilitas kredit dari beberapa bank di tahun ini membuat gearing ratio perseroan terjaga sangat baik di level -21,85%.

“Ini menunjukkan PSSI mempunya tingkat utang rendah dan penambahan kas dan setara kas dari bisnis yang sedang berjalan cukup bagi perseroan untuk menghadapi tantangan akibat beban keuangan di tengah naiknya suku bunga,” ungkap Iriawan.

Iriawan menerangkan dengan kondisi finansial yang sangat sehat, Pelita Samudera Shipping memiliki net cash US$ 29,9 juta dan rasio return on asset (ROA) berada di level 18,48% per 30 September 2022, yang menandakan semakin optimalnya kinerja aset untuk meraih laba bersih.

Rasio return of equities (ROE) Pelita Samudera Shipping tercatat semakin baik, 24,19% didorong kenaikan laba bersih. Sementara laba per saham juga naik menjadi Rp 92 dari Rp 41 pada periode yang sama tahun lalu.

“Dengan pencapaian yang baik di kuartal III 2022, kami berharap dapat menutup tahun pada posisi baik untuk menghadapi tahun 2023. Sejumlah langkah strategis sudah kami siapkan demi meraih imbal hasil investasi yang lebih besar, pendapatan yang lebih tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan,” tutupnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily