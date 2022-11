Dear Investor Saham, 45 Perusahaan Antre Listing di BEI

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai dengan 31 Oktober 2022, terdapat 45 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Pipeline didominasi oleh perusahaan sektor konsumer siklikal.

Nyoman merincikan, 1 perusahaan dari sektor Basic Materials, 3 sektor Industrials, 5 sektor Transportation & Logistic, 4 sektor Consumer Non-Cyclicals, 9 sektor Consumer Cyclicals, 6 sektor Technology, 6 sektor Healthcare, 3 sektor Energy, 2 sektor Financials. Kemudian, 4 perusahaan dari sektor Properties & Real Estate, serta 2 perusahaan dari sektor Infrastructures.

BACA JUGA

BEI Beri Sinyal Buka Suspensi Garuda, Ini Syaratnya

Sedangkan untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), terdapat 14 emisi pada pipeline pencatatan EBUS yang akan diterbitkan oleh 11 perusahaan yang berasal dari, 2 sektor Infrastructures, 2 sektor Industrials, 3 sektor Basic Materials, 1 sektor Transportation & Logistic serta 3 sektor Financials.

"Sementara, untuk pipeline right issue, berdasarkan catatan BEI terdapat 42 perusahaan tercatat yang berada pada pipeline right issue. Perkiraan total dana yang akan diperoleh melalui right issue sebesar Rp 38,6 triliun,” jelas Nyoman, Senin (31/10/22).

BACA JUGA

Masih Didominasi Anak Muda, Investor Saham Tembus 4 Juta

Adapun untuk perinciannya, ada 42 perusahaan tercatat yang berada pada pipeline right issue, dan masih didominasi oleh sektor financials sebanyak 15 perusahaan dan sisanya disumbang oleh perusahaan dari sejumlah sektor lainnya.

Menurut Nyoman, tingginya minat sektor perbankan itu sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2020, modal inti minimum bank umum sebesar Rp 3 triliun dan harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2022. Untuk bank milik pemerintah daerah wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.

BACA JUGA

Bentuk Bursa Karbon, Pertamina Gandeng BEI

"Sedangkan ditinjau dari total dana yang akan diperoleh dari right issue, terbesar pada sektor Transportation & Logistic,” jelasnya.

BEI sendiri pada tahun depan menargetkan mampu mencatatkan 70 perusahaan melalui berbagai instrumen seperti saham, Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) ataupun melalui penerbitan Efek Beragun Aset (EBA).

“Kami optimistis target tersebut akan tercapai, pasalnya hingga saat ini jumlah perusahaan yang sudah ada dalam pipeline IPO telah mencapai 45 emiten,” jelasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily