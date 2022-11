Produksi AS Naik, Harga Minyak Mentah Turun

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak merosot pada akhir perdagangan Senin (31/10/2022) atau Selasa pagi WIB(1/11/2022), tertekan ekspektasi bahwa produksi AS dapat naik serta data ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang lebih lemah dan pembatasan Covid-19 yang meluas di negara itu membebani permintaan.

Patokan global minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember kehilangan 94 sen (0,98%) menjadi US$ 94,83 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember turun US$ 1,37 (1,6%) menjadi ditutup di US$ 86,53 per barel di New York Mercantile Exchange.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Naik Dipicu Sanksi UE terhadap Rusia

Meskipun turun pada Senin (31/10/2022), harga minyak mencetak kenaikan pada bulan ini, sebagian didorong oleh keputusan pengurangan produksi utama yang diumumkan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.

Kedua harga acuan minyak mencatat kenaikan bulanan pertama mereka sejak Mei. Pada bulan Oktober, menurut Dow Jones Market Data, WTI menguat 8,9%, sementara Brent terangkat 7,8%.

Baca selanjutnya

Produksi minyak di Amerika Serikat naik menjadi hampir 12 juta barel ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA