Chandra Asri Petrochemical Kantongi Pendapatan US$ 1,94 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berhasil mengantongi pendapatan bersih sebesar US$ 1,94 miliar di kuartal III-2022. Posisi itu mengalami kenaikan 3,5% dari porsi US$ 1,8 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Chandra Asri Petrochemical Suryandi menjelaskan, kinerja positif ini dapat dicapai oleh perseroan di tengah keadaan makro global yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Sebut saja harga minyak mentah yang selama 9 bulan pada harga yang tetap tinggi rata-rata di atas US$ 100 per barel (sekitar 51% lebih tinggi dari 9 bulan tahun 2021). “Kenaikan harga minyak mentah ini sebagai akibat dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung,” jelasnya kepada Investor Daily, Selasa (1/11/22).

Selain itu, perseroan juga mengalami penurunan permintaan dari Tiongkok dampak dari diberlakukan kembali lockdown dan efek musiman Lebaran. Sementara itu, spread produk tetap rendah dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan dan margin yang terkompresi.

Dengan tantangan yang berat itu, Suryandi menegaskan, membuat beban pokok pendapatan meningkat 24,3% menjadi US$ 1.956,5 juta di kuartal III-2022 dari posisi US$ 1.574,4 juta pada periode yang sama tahun lalu. Adapun posisi EBITDA perseroan mencapai US$ 11,1 juta di kuartal III-2022.

Sumber: Investor Daily