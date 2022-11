Tambah Armada, Sillomaritime Perkuat Angkutan LNG Domestik

Jakarta, Beritasatu.com- PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP), emiten jasa pelayaran laut terus memperluas jaringan usaha setelah beberapa waktu lalu menambah armada. Sillomaritime sukses mengakuisisi atau mengubah kapal Liquefied Natural Gas (LNG), Golden Isaia, dari bendera asing menjadi bendera Indonesia pada bulan September 2022.

"Perseroan telah mendapatkan dan menyelesaikan spot charter untuk pengangkutan LNG di perairan Indonesia," kata Direktur Keuangan Sillomaritime Perdana Hans Raymond Ekajaya dalam keterangan Selasa (1/11/22).

Dia menjelaskan, setelah menyelesaikan spot charter di perairan domestik, Sillomaritime kembali mendapatkan spot charter untuk perairan internasional dengan memanfaatkan waktu dan demand yang tinggi terhadap LNG di musim dingin pada akhir tahun. “Ini dapat dilakukan Sillomaritime dengan menunggu kesempatan melayani kembali pengangkutan kargo LNG di perairan domestik,” kata dia.

Ia menambahkan, dengan adanya spot charter ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan di tahun 2022 ini. "Perseroan tetap memprioritaskan pengangkutan LNG domestik, karena itu perseroan telah bersiap untuk permintaan domestik pada awal 2023, terutama yang menyangkut kepentingan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP), Bartolomeus Christopher Ekajaya mengatakan bahwa perseroan saat ini siap mendukung pemerintah dalam menetapkan asas cabotage. Perseroan juga akan terus menambah penyediaan kapal LNG berbendera Indonesia jika kebutuhan pengangkutan kargo LNG domestik terus bertambah. “Perseroan berharap pemerintah dapat terus mengoptimalkan dan mengutamakan utilisasi dari kapal-kapal LNG berbendera Indonesia,” kata dia.

Menilik laporan keuangan perseroan, hingga semester pertama 2022 perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 53,82 juta meningkat 1,03% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 53,27 juta. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar US$ 10,57 juta.

Perusahaan yang bergerak di jasa pelayaran, khususnya penyediaan armada lepas pantai untuk industri minyak dan gas (migas) meyakini di tahun 2022 permintaan terhadap minyak dan gas akan meningkat sehingga mendorong perusahaan-perusahaan minyak dan gas untuk melakukan eksplorasi.

