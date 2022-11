Krakatau Steel Catat Laba Naik 34% Jadi Rp 1,25 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com- Produsen baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada kuartal III 2022 sebesar US$ 80,15 juta atau setara Rp 1,25 triliun dengan asumsi kurs Rp 15,642 per dolar.

Mengacu pada laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada 30 September 2022, laba bersih emiten baja pelat merah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 34% dikomparasikan dengan laba bersih pada kuartal III 2021 sebesar US$ 59,72 juta atau ekuivalen Rp 934 miliar.

Pendapatan bersih Krakatau Steel meningkat 14,47% menjadi US$ 1,84 miliar dari US$ 1,61 miliar pada kuartal III 2022. Mayoritas pendapatan dihasilkan penjualan baja dalam negeri yang naik 7,2% menjadi US$ 1,35 miliar daripada penjualan periode sama tahun lalu sebesar US$ 1,25 miliar.

Kontribusi lainnya datang dari ekspor baja sebesar US$ 275 juta, pendapatan segmen sarana infrastruktur US$ 192 juta, jasa lainnya US$ 19,51 juta, serta rekayasa dan konstruksi menyumbang US$ 5,16 juta.

Penopang pendapatan Krakatau Steel pada kuartal III 2022 juga dihasilkan pendapatan operasi yang secara total tumbuh menjadi US$ 16,8 juta dari sebelumnya US$ 1,95 juta. Pertumbuhan itu berasal dari pendapatan sewa, penjualan aset tidak produktif, pemulihan cadangan penurunan aset tetap, dan lain-lain.

Meningkatnya pendapatan diikuti dengan beban pokok penjualan yang juga membengkak 16,62% menjadi US$ 1,65 miliar dari sebelumnya US$ 1,41 miliar. Penyebabnya adalah naiknya beban produksi dari US$ 1,41 miliar menjadi US$ 1,65 miliar. Begitu juga dengan beban operasi yang naik tipis sekitar 0,41% menjadi US$ 107,714 juta.

Kendati demikian, performa perseroan yang relatif moderat sampai triwulan ketiga ini turut berimbas pada liabilitas yang merosot sekitar 2,54% menjadi US$ 3,17 miliar dari posisi periode 31 Desember 2021 sebesar US$ 3,25 miliar.

Paralel dengan itu, ekuitas Krakatau Steel pun terus menunjukkan penguatan sekitar 6,89% dari sebelumnya US$ 522 juta menjadi US$ 558 juta pada Desember 2021 lalu. Dengan begitu, maka rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) hingga September 2022 menjadi sekitar 0,82%.

Sementara dari sisi aset hingga kuartal III 2022, aset perseroan tergerus menjadi US$ 3,729 miliar dari sebelumnya US$ 3,773 miliar. Termasuk kas dan setara kas yang pada akhir periode September 2022 tercatat US$ 77,4 juta dari sebelumnya US$ 95,4 juta pada periode akhir Desember 2021 sebesar US$ 95,4 juta.

