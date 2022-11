35 Channel Youtube di Indonesia Punya Lebih dari 10 Juta Subscriber

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah channel Youtube dengan puluhan jutaan subscriber atau pengikut semakin bertambah seiring dengan tingginya minat masyarakat menonton platform video tersebut.

Data terbaru Youtube mencatat, di Indonesia kini ada lebih dari 35 channel yang sudah memiliki lebih dari 10 juta subscriber. Beberapa di antaranya Channel Rans Entertainment, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Ricis Official, Baim Paula, Gadgetin, Jess No Limit, Trans7 Official, dan masih banyak lagi.

Untuk channel dengan subscriber ratusan ribu, jumlahnya juga terus bertambah. Saat ini sekitar 16.000 channel dengan subscriber lebih dari 100.000. Sedangkan channel dengan subscriber di atas 1 juta jumlahnya mencapai sekitar 1.400 channel.

Country Head Youtube Indonesia Suwandi Widjaja mengatakan, Youtube sudah berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Channel dengan lebih dari 10 juta subscriber, di Indonesia sudah ada lebih dari 35 channel. Sebelumnya di 2017, kita hanya ada dua channel dengan 1 juta subscriber," ungkap Suwandi Widjaja dalam acara konferensi pers kolaborasi XL Axiata dengan Youtube Indonesia, di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Suwandi menyampaikan, hadirnya platform Youtube telah menjadi wadah bagi para kreator untuk berkreasi, sekaligus bisa mendapatkan penghasilan. Selama 3 tahun tetakhir, Youtube telah membayar kreator, atis, dan perusahaan media lebih dari US$ 50 miliar.

Sejak pertengahan 2021, Youtube juga telah mengenalkan fitur baru bernama YouTube Shorts, di mana para pengguna YouTube bisa mengunggah video-video pendek seperti di media sosial hingga durasi 1 menit.

"Sejak diluncurkan tahun lalu, Youtube Shorts mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam sehari ada sekitar 35 miliar view Youtube Short secara global," ungkap Suwandi.

Mulai tahun depan, rencananya konten di Youtube Shorts sudah bisa dimonetisasi. Saat ini konten di YouTube Shorts belum bisa dimonetisasi, meskipun jumlah penontonnya terus meningkat hingga jutaan.

"Mulai tahun depan, para kreator mempunyai peluang untuk monetisasi Youtube Shorts. Jadi kreator Youtube Shorts akan bisa menghasilkan uang di dalam platform Youtube mulai tahun depan," kata Suwandi Widjaja

Sumber: BeritaSatu.com