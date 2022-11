Melesat 352%, Adaro Energy Kantongi Laba Bersih Rp 29,64 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), per 30 September 2022, berhasil membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 29,64 triliun. Perolehan ini naik 352,21% dari laba bersih Januari-September 2021 yang senilai US$ 420,9 juta.

Pertumbuhan laba bersih perseroan, turut ditopang kenaikan pendapatan usaha Adaro Energy sekitar 130% (yoy) menjadi US$ 5,9 miliar pada akhir kuartal III-2022. Manajemen mengungkapkan, peningkatan kinerja keuangan ADRO terutama didorong oleh kenaikan rata-rata harga jual (average selling price/ASP) batu bara, hingga 106% (yoy).

"Pada sembilan bulan pertama 2022, Adaro terus mengeksekusi strategi untuk meningkatkan produksi dan penjualan, karena kami mengejar peningkatan melebihi 10% (yoy) untuk dua komponen ini. Pendapatan, EBITDA dan laba bersih mencapai rekor tertinggi untuk sembilan bulan pertama dari setiap tahun sejak perusahaan didirikan 30 tahun lalu,” ungkap Presiden Direktur dan CEO Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

EBITDA operasional ADRO naik 231% menjadi US$ 3,79 miliar dari US$ 1,14 miliar (yoy) berkat harga dan produksi yang masing-masing naik 106% dan 14%. Dengan begitu, margin EBITDA operasional perseroan meningkat 1.950bps, menjadi 64,2% dari 44,7%.

Selain EBITDA, kinerja yang menyentuh capaian tertinggi Adaro Energy adalah kenaikan laba inti sebesar 262% (yoy) menjadi US$ 2,3 miliar. Hal ini yang Garibaldi sebut, mencerminkan kualitas laba.

Terkait ASP yang meningkat, manajemen Adaro Energy menjelaskan, cuaca buruk, keterbatasan suplai, dan peristiwa geopolitik menopang harga dekat level tertinggi historis yang terjadi pada kuartal II-2022.

Walaupun terjadi curah hujan yang tinggi dan tantangan pengadaan alat berat, ADRO berhasil meningkatkan produksi sebesar 14% (yoy) menjadi 45,4 juta ton dari 39,6 juta ton.

Peningkatan produksi mendorong kenaikan penjualan batu bara dengan porsi yang sama yakni 14% menjadi 44,2 juta ton hingga 30 September 2022, dari 38,9 juta ton di periode sama tahun lalu.

Selain itu, Adaro mencatat peningkatan pengupasan lapisan penutup periode ini yang stabil secara tahunan pada 173,5 Mbcm sepanjang Januari-September 2022 dari 173 Mbcm. Namun nisbah kupas ADRO turun 12% (yoy) menjadi 3,82x dari 4,36x.

"Jika cuaca mendukung, nisbah kupas ini diperkirakan akan meningkat pada kuartal IV-2022, namun nisbah kupas sepanjang 2022 diperkirakan akan dicapai di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,1x,” jelas Head of Investor Relations ADRO Bret Ginesky.

