The Fed Bakal Naikkan Suku Bunga 75 Bps Lagi, Ini Reaksi Wall Street

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan saham utama di Wall Street menutup perdagangan Selasa (1/11/2022) di zona merah. Investor sedang menunggu keputusan the Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average turun sekitar 79 poin, atau 0,24%. S&P 500 kehilangan 0,41%, dan Nasdaq Composite turun 0,89%.

Investor sedang menunggu keputusan kebijakan utama dari The Fed, yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga 75 Bps, kenaikan keempat berturut-turut sebesar itu, dalam upaya berkelanjutan untuk memerangi inflasi yang tinggi. Pelaku pasar masih mencari sinyal bank sentral akan memperlambat laju rencana kenaikan suku bunga pada bulan Desember.

Michael Gapen, kepala ekonom AS di Bank of America, mengatakan dia mengharapkan Ketua Fed Jerome Powell membahas perlambatan laju kenaikan suku bunga tetapi tidak berkomitmen untuk itu dalam konferensi pers hari ini. Dia mengharapkan The Fed kemudian akan menaikkan suku bunga 50 Bps pada bulan Desember.

Pembukaan pekerjaan melonjak pada bulan September menjadi berjumlah 10,72 juta, jauh di atas perkiraan FactSet sebesar 9,85 juta, menurut data Selasa dari Biro Statistik Tenaga Kerja dan Survei Perputaran Tenaga Kerja. Data ini menjadi acuan the Fed dalam menentukan suku bunga, tetapi kali ini the Fed tampaknya diyakini akan menaikkan suku bunga 75 Bps.

Sumber: CNBC.com