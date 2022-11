Harga Minyak Mentah Dunia Naik 2%

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 2% pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB (2/11/2022). Para pedagang menunggu data stok bahan bakar AS di tengah optimisme bahwa Tiongkok, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, dapat dibuka kembali dari pembatasan ketat Covid-19.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember terangkat US$ 1,84 (2,1%) menjadi menetap di US$ 88,37 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari bertambah US$ 1,84 (2%), menjadi ditutup di US$ 94,65 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) akan merilis laporan status minyak mingguan pada Rabu waktu setempat. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan laporan tersebut menunjukkan penurunan 1,6 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS selama pekan yang berakhir 28 Oktober.

Pedagang juga memperhatikan Federal Reserve ketika bank sentral AS akan membuat pengumuman suku bunga pada Rabu sore waktu setempat (2/11/2022) saat mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.

Pengetatan kebijakan agresif oleh bank sentral utama untuk menjinakkan inflasi telah

Sumber: ANTARA