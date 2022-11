IMF: Indonesia Posisi ke-7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat bahwa Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Indonesia berada di posisi ketujuh, menyalip Brasil, Inggris, dan Prancis.

Mengutip World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, PDB Indonesia mencapai US$ 4,02 triliun berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. PPP adalah perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara.

Posisi Indonesia mengalahkan Brasil, Inggris, dan Prancis yang perekonomiannya mencapai US$ 3,78 triliun, US$ 3,77 triliun, dan US$ 3,68. Indonesia persis berada di belakang Rusia dengan ekonomi mencapai US$ 4,46 triliun.

BACA JUGA

Menhan Prabowo: Indonesia Selalu Terbuka dengan Semua Negara

Adapun Tiongkok menempati posisi pertama dengan PDB mencapai US$ 30,07 triliun, disusul Amerika Serikat (AS) US$ 25,03 triliun, India US$ 11,66 triliun, Jepang US$ 6,11 triliun, dan Jerman US$ 5,3 triliun.

Baca selanjutnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan kalau ekonomi Indonesia akan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com