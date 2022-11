Elon Musk Bakal Tampil Jadi Pembicara di Ajang B-20 Bali

Jakarta, Beritasatu.com – Founder dan CEO Tesla serta pemilik media sosial Twitter Elon Musk bakal tampil sebagai pembicara di ajang B-20 Summit Indonesia 2022 yang digelar di Bali, 13-14 November mendatang.

Kepastian tampilnya salah satu orang terkaya dunia ini dikonfirmasi akun Instagram Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan CEO dan Presdir PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie seperti dipantau Beritasatu, Rabu (2/11/2022).

“Kita kurang dari 30 hari lagi KTT B20 Indonesia 2022 pada 13-14 November 2022,” demikian kutipan Anindya.

“Komunitas bisnis, pemimpin pemerintah, dan pembuat kebijakan akan menghadiri forum bisnis internasional yang sangat dinanti ini untuk membahas rekomendasi kebijakan B-20 Indonesia 2022 dan program warisannya yang akan menciptakan perubahan yang berdampak pada lingkungan bisnis global”.

“Dan dengan bangga kami umumkan para pemimpin bisnis inspiratif sebagai pembicara B20 Summit Indonesia 2022 pada sesi-sesi berikut”.

Adapun Elon Musk (CEO Tesla Inc), dan Anindya Bakrie (Chairman of Supervisory Board KADIN Indonesia CEO and President Director, PT Bakrie & Brothers Tbk) akan membahas tema "Menavigasi Disrupsi Masa Depan Inovasi Teknologi Global".

Sesi lain dengan tema, "Berinvestasi dalam Pertumbuhan Inklusif untuk Masa Depan yang Tangguh" menghadirkan pembicara mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair (Founder and Executive Chairman, Tony Blair Institute for Global Change), Alan Jope (CEO Unilever), Mari Elka Pangestu (Managing Director of Development Policy and Partnership, World Bank), Bob Sternfels (Global Managing Director, McKinsey & Company), Roy Gori (CEO Manulife) dan Kathleen L (Quirk, President, Freeport-McMoRan).

