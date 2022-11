Kuartal III, Pendapatan Premi Asuransi Umum Tumbuh 19,89%

Jakarta, Beritasatu.com - Industri asuransi umum membukukan pendapatan premi mencapai Rp 66,95 triliun atau tumbuh 19,89% secara tahunan atau year on year (yoy) hingga kuartal III-2022. Pertumbuhan ini diprediksi akan bertahan sampai akhir tahun ini.

Ketua Umum Asuransi Umum Indonesia (AAUI) HSM Widodo menyampaikan, peningkatan produksi industri dikontribusikan dari premi lanjutan (renewal premium) lini asuransi properti setiap 1,5 tahun. Selain properti, beberapa lini lain terindikasi naik namun dengan nilai yang tidak terlalu besar.

"Perolehan ini sudah terekam sampai dengan September 2022 ini. Mungkin capaian pertumbuhan premi ini akan tereflekasi sampai dengan akhir tahun, tidak akan lebih besar lagi," jelas Widodo saat dihubungi Investor Daily, Rabu (3/11).

Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), premi bruto asuransi umum mencapai Rp 58,59 triliun atau naik 19,78% (yoy). Berkontribusi terhadap pendapatan underwriting mencapai Rp 30,56 triliun atau tumbuh 15,40% (yoy).

Di sisi lain, klaim bruto asuransi tercatat mencapai Rp 27,49 triliun atau naik signifikan sebesar 25,23% (yoy) hingga September 2022. Klaim bruto ini ikut mengerek beban underwriting sampai dengan 20,87% (yoy) menjadi Rp 17,46 triliun.

Widodo menjelaskan, pemburukan klaim utamanya terjadi pada lini asuransi kredit. Dia mengakui, hal tersebut tidak terlepas dari salah perhitungan risiko akibat pembukuan premi pertanggungan 1-20 tahun, namun dicatatkan hanya pada tahun pertama.

Selain itu, beberapa klaim besar (major claim) dicatatkan asuransi umum atas beberapa peristiwa di tahun ini. Pertama, klaim sebesar US$ 80 juta untuk kerugian yang dialami Bumi Suksesindo, dengan rincian US$ 20 juta atas kerugian material dan US$ 60 juta terkait gangguan bisnis pada 10 Maret 2022.

Kedua, kerugian yang dialami OKI Pulp and Paper pada 31 Mei 2022 dengan potensi klaim mencapai US$ 190 juta karena peristiwa kerusakan material dan kerugian sementara interupsi bisnis. Dengan alasan yang sama, klaim senilai US$ 113 juta juga dibayarkan kepada PCI Electronic International atas peristiwa 7 Juni 2022.

Terlepas dari tiga klaim dengan nilai besar tersebut, asuransi umum bersyukur tidak banyak klaim yang diakibatkan dari fenomena alam atau bencana, seperti gempa bumi, banjir, atau lainnya hingga September 2022. Meski begitu, klaim yang telah dibayarkan adalah bentuk komitmen industri asuransi umum terhadap nasabahnya.

Hasil underwriting asuransi umum sampai dengan kuartal III-2022 tercatat tumbuh 8,63% (yoy) menjadi Rp 8,63 triliun. Menurut Widodo, hasil underwriting itu sudah cukup baik jika memandang pertumbuhan klaim bruto yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan premi bruto.

"Tapi ini juga mesti dilihat lebih lanjut jenis produknya. Misal asuransi pengiriman barang yang jangka pertanggungannya pendek, jika risiko tidak terjadi, maka bagus untuk underwriting. Rasio hasil underwriting terhadap premi bruto sekitar 22% ini bagi asuransi umum ini cukup bagus," ungkap Widodo.

