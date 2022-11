Laba Bumi Resources Meroket 473% Jadi US$ 365,4 Juta

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten pertambangan, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menorehkan kinerja meyakinkan dengan mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 365,4 juta atau setara Rp 5,7 triliun pada periode Januari-September 2022. Angka itu melejit 473% dari perolehan laba bersih periode sama tahun lalu sebesar US$ 63,7 juta atau sebanding Rp 996,7 miliar.

Penguatan laba tersebut bersumber dari meroketnya pendapatan perseroan. Berdasarkan pengumuman laporan keuangan konsolidasian, Rabu (2/11/2022), emiten tambang ini meraup pendapatan sebesar US$ 1,39 miliar atau ekuivalen Rp 21,8 triliun. Capaian itu naik sebesar 109% dari pendapatan pada kuartal III 2021 sebesar Rp 666,1 miliar.

Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Adika Nuraga Bakrie merinci bahwa pertumbuhan pendapatan perseroan selama sembilan bulan terakhir mayoritas dihasilkan dari peningkatan ekspor batu bara sebesar 120% dari US$ 328 juta menjadi US$ 724,4 juta dan penjualan batu bara dalam negeri yang melonjak sebesar 101% menjadi US$ 662,0 juta dari semula US$ 329 juta. "Selain itu pendapatan perseroan pada kuartal III 2022 juga dikontribusikan dari penjualan emas di tingkat domestik sebesar US$7,2 juta, tumbuh 281% dibandingkan penjualan emas pada periode sama tahun lalu sebesar US$ 5,6 juta," kayta dia dalam keterangannya Rabu (2/11/2022).

Tak kalah dengan kontribusi penjualan batu bara dan emas, pendapatan Bumi Resources di segmen pelanggan yang bertransaksi lebih dari 10% juga memperlihatkan performa yang mengesankan. Penjualan kepada ketiga pelanggan besar perseroan yakni Rwood Resources, PT PLN (Persero), dan PT Jhonlin Group kompak menunjukkan pertumbuhan dua hingga tiga digit. Namun pada segmen jasa justru melemah sebesar 57% menjadi US$ 1,1 juta dari US$ 2,6 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan dan beban usaha membengkak. Dari sisi beban pokok misalnya, bagian pengupasan dan penambangan mengalami peningkatan dari US$ 397 juta menjadi US$ 619 juta. Begitupun, royalti yang boncos dari US$ 85,8 juta menjadi US$ 419 juta. Belum lagi, dari sisi beban pengangkutan yang bertambah menjadi US$ 45,7 juta dari US$ 19,0 juta pada periode September 2021.

Adapun peningkatan dari sisi beban usaha disebabkan oleh kenaikan beban dan komisi pemasaran sebesar 6,4% menjadi US$ 26,3 juta dan lain-lain naik 350% dari US$ 1,7 juta menjadi US$ 7,8 juta.

BACA JUGA

Bumi Resources Akan Konversi Obligasi US$ 350 Juta

Hingga September 2022, liabilitas perseroan tercatat bertambah sebesar US$ 4,1 miliar dari semula US$ 3,4 miliar. Sedangkan ekuitas cenderung naik tipis sebesar US$ 1,4 miliar dari periode serupa tahun 2021 sebesar US$ 1,0 miliar. Dengan demikian, total aset perseroan pun kokoh mencapai US$ 5,6 miliar, atau tumbuh 564% dibandingkan posisi aset pada September 2021 sebesar US$ 4,5 miliar.

Untuk diketahui pada 18 Oktober 2022 lalu, Bumi Resources telah melangsungkan penggalangan dana publik melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue dengan melepas sebanyak 200 miliar saham Seri C dengan harga pelaksanaan sebesar 120 per saham.

Dari aksi korporasi itu, perseroan diperkirakan mengantongi dana segar sebanyak Rp 24 triliun yang US$ 1,5 miliar di antaranya dipakai untuk melunasi utang PKPU dan US$ 16 juta digunakan untuk membayar biaya pelaksanaan right issue dan US$ 38 juta sebagai tambahan modal kerja.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily