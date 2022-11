Indo Tambangraya Tebar Dividen Interim US$ 299,5 Juta

Jakarta, Beritasatu.com– PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), emiten pertambangan batu bara akan melaksanakan pembagian dividen tunai interim tahun buku 2022 sebesar US$ 299,5 juta atau sebesar Rp 4.128 per lembar saham. Dividen ini mewakili 65% dari laba bersih Indo Tambangraya yang dilaporkan sepanjang semester pertama 2022.

“Dividen tunai interim ini akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau recording date pada 14 November 2022 sampai pukul 16.15 WIB,” kata Head of Corporate Communications Indo Tambangraya Megah Diana Yultiara, Rabu (2/11/2022).

BACA JUGA

Indo Tambang Siapkan Capex US$ 60 Juta

Memanfaatkan momentum kenaikan harga batu bara, Indo Tambangraya berhasil membukukan penjualan bersih sebesar US$ 1,42 miliar pada semester I 2022, naik 110% dari periode sama tahun lalu. Harga batu bara global yang terus menguat pada paruh pertama tahun ini menyebabkan rata-rata harga jual batu bara Indo Tambangraya naik 134% (yoy) menjadi US$ 175 per ton.

Dalam perbandingan waktu yang serupa, margin laba kotor perseroan naik 19% (yoy) menjadi 53% di tengah kenaikan harga bahan bakar global.

“Perseroan melanjutkan strategi manajemen biaya yang efisien dan berhati-hati guna memaksimalkan profitabilitas dari momentum kenaikan harga batu bara sehingga menghasilkan arus kas dan posisi kas dan setara kas yang kuat,” ungkap Direktur Utama Indo Tambangraya Megah, Mulianto dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Adapun EBITDA Indo Tambangraya mencapai US$ 712 juta pada paruh pertama tahun ini, naik 218% (yoy). Sedangkan laba bersih naik dari US$ 118 juta menjadi US$ 461 juta pada kurun waktu yang sama di tahun 2022, melambung 290,68%.

Dengan strategi manajemen yang efektif, tambah Mulianto, perusahaan mempertahankan neraca yang semakin solid. Sampai akhir Juni 2022, total aset Indo Tambangraya tercatat sebesar US$ 1,97 miliar dengan total ekuitas US$ 1,48 miliar. Sejalan dengan arus kas dan EBITDA yang kuat, perusahaan juga memiliki posisi kas dan setara kas yang solid sebesar US$ 808 juta. Adapun laba bersih per saham dibukukan sebesar US$ 0,41.

BACA JUGA

ITMG Miliki Fasilitas Microgrid Terbesar di Indonesia

“Saat ini sektor pertambangan batu bara sebagai bisnis inti memberikan kontribusi pendapatan signifikan pada perusahaan. Dua bidang usaha yang lain adalah jasa energi serta bisnis terbarukan dan lain-lain,” terang Mulianto.

Sementara laporan kinerja keuangan interim ITMG kuartal III 2022 belum dirilis oleh manajemen karena sedang dilakukan penelaahan secara terbatas oleh akuntan publik.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily