Kuartal III, Laba Emiten Palayaran Bintang Samudera Naik

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML), perusahaan jasa angkutan moda laut dan pelayaran berhasil mengtongi laba Rp 9 miliar hingga kuartal III 2022 meningkat 13,92% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 7,9 miliar. Hal in ditopang sejumlah kerja sama dan langkah efisiensi perusahaan.

Berdasarkan laporan tahunan dikutip Kamis (3/11/2022), Bintang Samudera mencatat laba tahun berjalan di periode tersebut senilai Rp 10,8 Miliar. Sebagai perbandingan, pada periode sama di tahun lalu laba tahun berjalan BSML hanya sekitar Rp 3,06 miliar.

Adapun beban pokok pendapatan BSML Tbk pada 30 September 2022 mengalami peningkatan jadi Rp 184,5 miliarnak dari periode yang sama tahun lalu sekitar Rp 33,1 miliar.

Adapun kenaikan laba Bintang Samudera dipengaruhi turunnya beban penjualan sekitar Rp 696 juta, sedangkan di tahun lalu beban penjualan mencapai sekitar Rp 820 juta.

Kinerja memuaskan tersebut juga dipengaruhi program kerja sama BSML Tbk dengan anak perusahaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Kerja sama tersebut terjalin untuk operasi pengangkutan kebutuhan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. Diketahui, Bintang Samudera menargetkan mengangkut 90.000 metrik ton batu bara per bulan untuk PLTU milik PLN guna memenuhi domestik market obligation (DMO).

Seperti diketahui prospek sektor energi utama batu bara terbilang masih bagus hingga akhir tahun 2022. Harga batu bara acuan global ICE Newcastle per September menembus US$ 463 per ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Selain bisnis jasa angkut moda laut, Bintang Samudera juga mengembangkan sektor usaha layanan jasa ship management. Pada lini usaha ini, Bintang Samudera memberikan pelayanan untuk perusahaan kapal lain secara profesional. Rangkaian pelayanan ini dimulai dari BSML Tbk menyiapkan tim dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian pemilik kapal dan memastikan kapal dioperasikan dengan sistem aman dan efisien.

Adapun perekonomian bisnis pada sektor smelter juga semakin menunjukkan kinerja positif. Investasi industri pengolahan nikel diprediksi semakin meningkat di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bahkan industri baterai listrik akan diprediksi menjadi primadona yang akan menggenjot volume angkutan komoditas. Hal itu turut menjadi potensi pasar Bintang Samudera.

Peningkatan layanan BSML Tbk juga akan terus didukung armada yang prima dan mengutamakan keselamatan guna terjalinnya kerja sama dan keuntungan kedua belah pihak.

Sumber: BeritaSatu.com