Meski Indeks Pembelian Turun, Bursa Eropa Ditutup Menguat

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa naik pada Jumat (4/11/2022) meski indeks pembelian manajer (purchasing manager index/PMI) zona euro turun. Penguatan bursa Eropa di tengah pekan ini yang disibukkan dengan rilis pendapatan perusahaan dan keputusan kebijakan bank sentral Eropa (ECB).

Indeks Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup naik 1,9% dengan sumber daya dasar menguat 5,7% memimpin kenaikan karena semua sektor dan bursa utama mengakhiri perdagangan di wilayah positif. Stoxx 600 di bursa Eropa sepanjang minggu ini turun 0,3%.

Sementara keputusan bank sentral di Eropa melanjutkan pengetatan moneter agresif dalam upaya mengendalikan inflasi menjadi fokus investor minggu ini.

ECB bersiap memperketat kebijakan moneter lebih agresif jika tingkat inflasi tertinggi saat ini bertahan dan ekspektasi melonjak. “Jika kita melihat, misalnya, inflasi menjadi lebih persisten dan ekspektasi berisiko mengalami penurunan, kita tidak bisa menunggu sampai dampak langkah-langkah kebijakan terwujud,” kata Presiden Christine Lagarde dalam pidatonya di Estonia pada Jumat

“Kami perlu mengambil tindakan tambahan sampai kami lebih yakin bahwa inflasi akan kembali ke target tepat waktu.”

Bank of England menaikkan suku bunga 75 basis poin pada Kamis (3/11/2022) tetapi memperingatkan bahwa ekonomi Inggris menghadapi resesi terpanjang dalam catatan. Adapun Federal Reserve AS (The Fed) juga memilih menaikkan 75 basis poin pada Rabu (2/11/2022).

Bursa AS naik Jumat setelah angka Departemen Tenaga Kerja menunjukkan ekonomi AS menambahkan 261.000 pekerjaan, lebih baik dari perkiraan Oktober.

Adapun bursa saham di Asia-Pasifik beragam, meskipun Hang Seng Hong Kong melonjak di tengah pembukaan kembali Tiongkok dan laporan bahwa inspeksi AS atas audit perusahaan Tiongkok diselesaikan lebih cepat dari yang diharapkan.

Kembali ke Eropa, rilis indeks pembelian manajer (PMI) zona euro Oktober pada Jumat mengisyaratkan penurunan yang semakin dalam. Hal ini karena inflasi dan kekhawatiran krisis energi menekan permintaan di seluruh blok Eropa.

Musim pendapatan perusahaan juga masih menghiasi catatan trader pekan ini. Laporan sebelum pembukaan perdagangan Jumat datang dari SocGen, Telefonica, Aker dan Intesa Sanpaolo.

Sumber: CNBC