Harga BBM BP dan Shell Turun, Lebih Murah dari Pertamina?

Jakarta, Beritasatu.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) RON 90 BP-AKR turun per Jumat (4/11/2022) menjadi Rp 13.460 dari sebelumnya Rp 14.050. Sementara Shell Indonesia juga menurunkan harga BBM per 1 Nomvember lalu. Bagaimana perbandingan harga BBM dengan PT Pertamina (Persero)?

"Kami berkomitmen melakukan inovasi agar dapat selalu menghadirkan bahan bakar berkualitas bagi kendaraan Indonesia. Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," kata manajemen BP Indonesia dikutip dati situs resminya dipantai Sabtu (5/11/2022).

Selain RON 90, BP-AKR juga menurunkan RON 95 di SPBU area Jawa Timur menjadi Rp 14.190 per liter dari sebelumnya Rp 14.840 per liter. Sementara RON 92 BP-AKR tetap di hatrga Rp 14.150.

Selain itu, BP juga merilis BBM jenis baru, yakni BP ultimate dengan teknologi ACTIVE yang merupakan RON 95 dengan harga Rp 14.210 per liter.

Meski demikian, penurunan harga BBM RON 90 BP-AKR masih lebih mahal dibandingkan harga Pertalite Pertamina yang sama-sama RON 90 dibanderol Rp 10.000.

Sementara Shell menurunkan harga BBM, yakni Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ per 1 November 2022. Untuk Shell Super yang setara produk milik Pertamina yakni Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp 13.550 per liter dari sebelumnya Rp 14.150 per liter

Kemudian untuk produk Shell V-Power turun dari Rp 14.840 per liter menjadi Rp 14.120 per liter dan BBM Shell V Power Nitro turun dari Rp 15.230 per liter menjadi Rp 14.560 per liter.

Hal yang sama dilakukan Pertamina pada 1 November 2022. Harga Pertamax Turbo (RON 95) di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT turun dari Rp 14.950 menjadi Rp 14.300. Sedangkan di luar wilayah tersebut, harga Pertamax Turbo Rp 14.600 per liter.

Sedangkan Dexlite di provinsi-provinsi tersebut naik dari Rp 17.800 menjadi Rp 18.000. Pertamina DEX dari Rp 18.100 naik menjadi Rp 18.550.

Sementara harga Pertamax (RON 92) masih tetap di semua provinsi dibanderol Rp 13.900.

Melihat perbandingan ini, harga Shell Super (Rp 13.550) lebih murah dari ...

