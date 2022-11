Harga Emas Menguat karena Data Pekerjaaan dan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak 3% pada Jumat (4/11/2022) karena pelemahan dolar setelah data menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran AS Oktober sehingga meningkatkan harapan Federal Reserve (The Fed) tidak menaikkan suku bunga secara agresif.

Pengusaha AS mempekerjakan lebih banyak karyawan dari yang diharapkan pada Oktober. Namun kenaikan pengangguran menjadi 3,7% menunjukkan beberapa pelonggaran pasar tenaga kerja.

"Laporan pekerjaan AS telah mencapai titik manis di pasar, itu memungkinkan harga emas naik," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Harga emas di pasar spot naik hampir 3,19% menjadi US$ 1,684,90 per ons. Emas naik hampir 2,2% sepanjang minggu ini, persentase kenaikan mingguan terbesar sejak akhir Juli 2022. Sementara emas berjangka AS naik 3,3% menjadi $1.684,70.

Mengikuti data pekerjaan, indeks dolar turun 1,6%, membuat emas yang dihargakan dengan greenback lebih menarik bagi pembeli luar AS.

Bank sentral AS pada Rabu (2/11/2022) menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin, tetapi mengisyaratkan segera mengurangi siklus kenaikan suku bunga agresif sehingga memungkinkan aktivitas ekonomi menyerap pengetatan kebijakan moneter tercepat dalam 40 tahun.

Pembuat kebijakan Fed pada Jumat akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih kecil pada pertemuan kebijakan berikutnya.

Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, tetapi suku bunga tinggi mengurangi daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil.

