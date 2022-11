Resesi Global Mengancam, Bukalapak Siapkan Strategi Khusus

Jakarta, Beritasatu.com- Di tengah ancaman resesi, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) menyiapkan berbagai strategi khusus. Salah satunya fokus pada kemitraan untuk menjual produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau.

"Untuk mengatasi ancaman resesi, Bukapalak memfokuskan penjualan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat kepada mitra Bukalapak dengan memberikan alternatif produk lebih murah, ini sejatinya telah dilakukan perseroan sejak beberapa tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan para pesaing, cost ratio kami cukup efisien," kata Direktur Utama Bukalapak Teddy Oetomo dalam konferensi pers, Jumat (4/11/22).

Selain itu, ia bersyukur bahwa Bukapak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat pasar sedang positif sehingga perseroan memiliki cash sangat besar. Dengan demikian, perseroan merasa cukup aman apabila resesi terjadi. "Besarnya cash tidak membuat kami berdiam diri dan terus mengejar profitabilitas lebih cepat," ujarnya.

Soal rencana investasi lainya, Teddy memaparkan bahwa investasi diharapkan membantu perseroan meningkatkan operasional atau akselerasi produk. "Contohnya investasi dengan Allo Bank, kami memiliki cakupan mitra cukup luas sehingga potensi digital banking ini disinergikan dengan mitra untuk membantu inklusi keuangan di Indonesia dan memberikan benefit Bukalapak yang menangkap transisi dari cash basis menjadi digital payment base," kata dia.

Lebih lanjut, perseroan membuka peluang untuk investasi lainya, terlebih apabila akuisisi dinilai lebih cost efficiency dan membuat produk dari perseroan hit the market faster ketimbang membangun in house. Namun Bukalapak harus berhati-hati karena apabila akuisisi tersebut tidak memiliki valuasi lebih menarik. "Saat melakukan investasi tentunya kita juga menerapkan very strict disiplin yang menjadi pegangan dari manajemen," kata dia.

Sementara menilik laporan keuangan pada kuartal III 2022, Bukalapak berhasil membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 3,62 triliun hingga kuartal III 2022. Berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu dengan rugi bersih Rp 1,12 triliun.

Dalam laporan keuangan hingga 30 September 2022, Bukalapak mencatatkan pendapatan Rp 2,58 triliun naik dari sebelumnya Rp 1,34 triliun pada kuartal III 2021.

Bukalapak membukukan beban pokok pendapatan Rp 1,81 triliun, beban penjualan dan pemasaran Rp 819 miliar, beban umum dan administrasi Rp 1,87 triliun,pendapatan operasi lainnya-neto Rp 316,37 miliar, dan laba nilai investasi yang belum dan sudah terealisasi Rp 5,13 triliun.

Bukalapak meraih laba usaha Rp 3,53 triliun pada Januari-September 2022, berbalik dari catatan rugi usaha di kuartal III-2021 Rp 1,21 triliun. Laba sebelum pajak penghasilan Rp 3,85 triliun, sedangkan laba periode berjalan Rp 3,61 triliun sampai dengan kuartal III-2022.

Selain itu, perseroan mencatatkan laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk Rp 35,16 per 30 September 2022.

Total aset BUKA per 30 September 2022 adalah Rp 29 triliun, naik dari posisi per 31 Desember 2021 di Rp 26,61 triliun. Liabilitas Bukalapak per 30 September 2022 menurun jadi Rp 1,79 triliun, dari sebelumnya Rp 3,11 triliun per 31 Desember 2021.

Sedangkan ekuitas perseroan pada 30 September 2022 adalah Rp 27,26 triliun, meningkat ketimbang 31 Desember 2021 Rp 23,49 triliun.

