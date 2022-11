Kebijakan Moneter Amerika Dibayangi Meroketnya Inflasi

Jakarta, Beritasatu.com- Saat ini merupakan momentum penting untuk trader forex di seluruh dunia menyusul US Bureau of Labor Statistics mengumumkan data penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertanian atau NFP (Nonfarm Payrolls) periode Oktober 2022 pada Jumat (4/11/2022). Namun penambahan lapangan kerja di AS dibayangi inflasi yang meroket.

Departemen Tenaga Kerja AS menyatakan ada penambahan 261.000 pekerjaan. Data NFP mendeskripsikan banyaknya lapangan kerja yang tercipta di AS setiap bulannya, di luar sektor pertanian/agrikultur. Melansir data dari Federal Reserve Bank of St. Louis, data NFP memasukkan sekitar 80% dari total pekerja yang berkontribusi terhadap perekonomian AS.

“Dengan NFP bagus, pelaku pasar akan melihat bahwa perekonomian AS melaju lebih kencang dibandingkan ekspektasi ekonom. Alhasil, dolar AS akan cenderung menguat,” tulis tim riset Monex Investindo Futures dalam risetnya, Jumat (4/11/2022).

Tim riset Monex Investindo Futures menjelaskan, sepanjang tahun 2022 (tidak termasuk rilis data pada Jumat), U.S. Bureau of Labor Statistics sudah sembilan kali merilis data NFP yaitu untuk periode Januari-September 2022. Hasilnya, sebanyak tujuh kali berada di atas konsensus, sementara sisanya berada di bawah konsensus. “Tidak heran jika fenomena super dolar terjadi di 2022, di mana dolar AS secara signifikan menguat terhadap pasangan mata uang negara-negara lain,” tambahnya.

Tim riset menambahkan, dari sembilan rilis data NFP yang sudah terjadi di sepanjang 2022, mayoritas menghasilkan peluang untuk melakukan aksi beli terhadap dolar AS, seperti pada pasangan mata uang EURUSD dan GBPUSD. Patut diingat, ketika pasangan mata uang EURUSD dan GBPUSD bergerak ke bawah, berarti dapat dibaca sebagai EUR dan GBP melemah, sementara USD menguat.

Tim riset menilai, rilis data NFP di sepanjang tahun 2022 terus memberikan angin segar terhadap perekonomian AS yang sempat terpuruk oleh pandemi Covid-19 pada 2020. Kini, kondisi pasar lapangan kerja di AS sudah relatif membaik. Seiring dengan data NFP yang terus positif, tingkat pengangguran pun turun ke kisaran 3%.

“Namun sejatinya, jika data NFP terus diumumkan berada di atas ekspektasi, hal tersebut mempersulit keadaan bagi The Fed selaku bank sentral AS,” papar tim riset Monex Investindo Futures.

Saat ini, AS dan seluruh dunia sedang dihadapkan pada permasalahan inflasi yang sudah sangat lama berada di level yang sangat tinggi. Inflasi yang terjadi di seluruh dunia saat ini merupakan inflasi tipe cost-push inflation, disebabkan kenaikan harga minyak mentah dan gas bumi, imbas invasi Rusia ke Ukraina.

Sumber: Investor Daily